Лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей

Топовые среднебюджетники.

Эксперты IDC назвали лучшие смартфоны, которые стоят до 30 тысяч рублей. И мы с ними полностью согласны. В топ вошло 7 моделей от разных производителей. Про Apple тоже не забыли.

Итак, вот они, самые крутые среднебюджетники.

Samsung Galaxy A32 (21 900 рублей)

Великолепный дисплей, большая батарея, но довольно слабая начинка. Но и стоит он всего чуть больше двадцати тысяч.

Poco X3 (21 000 рублей)

Потрясающий смартфон с дисплеем с частотой обновления 120 Гц (радость для геймеров). Один из лучших вариантов за свои деньги. Подробно читаем тут.

iPhone 8 (как раз 30 000 рублей)

Замечательный кнопочный айфон с поддержкой беспроводной зарядки и все еще актуальной начинкой. Подробности? Тут.

Oppo Reno 4 Lite (23 000 рублей)

Флагманские параметры и AMOLED-дисплей (но SoC не самая лучшая).

Honor 30S (24 000 рублей)

Все при нем, но нет сервисов Google… Обзор здесь.

Realme 7 Pro (27 000 рублей)

Нужна быстрая зарядка? Это как раз то, что надо. Аж 65 Вт.

OnePlus Nord (28 000 рублей)

Еще один классный смартфон. Красивый, стильный, с AMOLED-панелью, в меру производительный и недорогой.

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