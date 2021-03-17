Лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей
Топовые среднебюджетники.
Эксперты IDC назвали лучшие смартфоны, которые стоят до 30 тысяч рублей. И мы с ними полностью согласны. В топ вошло 7 моделей от разных производителей. Про Apple тоже не забыли.
Итак, вот они, самые крутые среднебюджетники.
Samsung Galaxy A32 (21 900 рублей)
Великолепный дисплей, большая батарея, но довольно слабая начинка. Но и стоит он всего чуть больше двадцати тысяч.
Poco X3 (21 000 рублей)
Потрясающий смартфон с дисплеем с частотой обновления 120 Гц (радость для геймеров). Один из лучших вариантов за свои деньги. Подробно читаем тут.
iPhone 8 (как раз 30 000 рублей)
Замечательный кнопочный айфон с поддержкой беспроводной зарядки и все еще актуальной начинкой. Подробности? Тут.
Oppo Reno 4 Lite (23 000 рублей)
Флагманские параметры и AMOLED-дисплей (но SoC не самая лучшая).
Honor 30S (24 000 рублей)
Все при нем, но нет сервисов Google… Обзор здесь.
Realme 7 Pro (27 000 рублей)
Нужна быстрая зарядка? Это как раз то, что надо. Аж 65 Вт.
OnePlus Nord (28 000 рублей)
Еще один классный смартфон. Красивый, стильный, с AMOLED-панелью, в меру производительный и недорогой.
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