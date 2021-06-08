macOS 12 Monterey — что нового, поддерживаемые устройства
Большое обновление.
Новая macOS называется Monterey. macOS 12 содержит множество обновлений. О которых мы расскажем вам ниже. Как и о том, на какие Маки его можно будет установить.
Вперед, к информации!
Что нового?
- Universal Control. Функция, которая позволяет перемещать файлы мгновенно между разными устройствами Apple. Например, с iPad на Mac и так далее. Или, например, между двумя Маками.
- Улучшена работа с Safari. А еще в автономном режиме работы на Mac’ах с чипсетом M1 серфить по сети можно до 17 часов.
- Размеры вкладок в Safari увеличились.
- В macOS 12 появились Команды (Shortcuts), как в iOS. Читаем подробнее. Создавать их можно самостоятельно. Но есть и предустановленные.
- Обновленный FaceTime с функцией SharePlay для того, чтобы совместно с друзьями смотреть фото, видео и так далее.
- Новые Memoji.
- Мак может работать в качестве колонки для iPhone (добавлена функция AirPlay).
- Фишка Live Text умеет распознавать текст на фото, телефонные номера и так далее. В РФ, увы, не функционирует.
- Приложению фото можно запретить собирать информацию.
Какие Mac работают с macOS 12 Monterey?
Вот эти:
- iMac 2015 и более новые
- iMac Pro 2017 и более свежие
- MacBook 2016 и новее
- MacBook Air от 2015 года
- MacBook Pro от 2015 года
- Mac Pro от 2013 года и новее
- Mac mini начиная с 2014 года
А какие Mac останутся на Big Sur навечно?
iMac 2014, MacBook 2015, MacBook Air 2013, 2014, MacBook Pro 2013, 2014.
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