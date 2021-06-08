macOS 12 Monterey — что нового, поддерживаемые устройства

Большое обновление.

Новая macOS называется Monterey. macOS 12 содержит множество обновлений. О которых мы расскажем вам ниже. Как и о том, на какие Маки его можно будет установить.

Вперед, к информации!

Что нового?

Universal Control . Функция, которая позволяет перемещать файлы мгновенно между разными устройствами Apple. Например, с iPad на Mac и так далее. Или, например, между двумя Маками. Улучшена работа с Safari . А еще в автономном режиме работы на Mac’ах с чипсетом M1 серфить по сети можно до 17 часов. Размеры вкладок в Safari увеличились . В macOS 12 появились Команды (Shortcuts), как в iOS. Читаем подробнее. Создавать их можно самостоятельно. Но есть и предустановленные. Обновленный FaceTime с функцией SharePlay для того, чтобы совместно с друзьями смотреть фото, видео и так далее. Новые Memoji. Мак может работать в качестве колонки для iPhone (добавлена функция AirPlay). Фишка Live Text умеет распознавать текст на фото, телефонные номера и так далее . В РФ, увы, не функционирует. Приложению фото можно запретить собирать информацию .

Какие Mac работают с macOS 12 Monterey?

Вот эти:

iMac 2015 и более новые

iMac Pro 2017 и более свежие

MacBook 2016 и новее

MacBook Air от 2015 года

MacBook Pro от 2015 года

Mac Pro от 2013 года и новее

Mac mini начиная с 2014 года

А какие Mac останутся на Big Sur навечно?

iMac 2014, MacBook 2015, MacBook Air 2013, 2014, MacBook Pro 2013, 2014.

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