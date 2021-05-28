От редакции

Можно ли оставлять адаптер для зарядки в розетке, когда ничего не заряжается

28 Май, 2021

Можно ли оставлять адаптер для зарядки в розетке, когда ничего не заряжается

Выясняем.

Зарядили айфон? Или любой другой гаджет. Можно ли оставить адаптер для зарядки в розетке? Или же его следует немедленно вытащить? Расскажем.

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Эксперты говорят, что можно. Без нагрузки, будучи подключенным к сети, блок питания считайте, что вовсе не работают. Дело в том, что инженеры, создававшие блоки питания, уже давно поняли, что никто не будет постоянно отключать блоки питания от розеток. Поэтому уделили этому вопросу внимание. В общем, оставляя адаптер в зарядке, можете быть спокойны. Ничего с ним не случится.

А электричество в таком случае мотает? Почти нет. Но чуть-чуть энергии все же потребляется. Не более 5 Вт в день. Существенно на счет в платежке это повлияет едва ли.

А если гроза? А вот это уже серьезно. В грозу зарядки лучше вытаскивать из розеток.

Наконец, если блок питания греется даже тогда, когда ничего не заряжается? Тогда также доставайте его из розетки. Это говорит о неисправности блока питания. Его лучше заменить.

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1 Комментарий

  1. vlads:
    28.05.2021 в 14:48

    Как будто что-то новое написали.

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