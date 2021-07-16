На улице +40 — как не угробить iPhone в такую жару?

Жуткая жара.

МЧС прислал сообщение с предупреждением о жаре в Ростовской области и Ростове-на-Дону. Сегодня и на выходных у нас ожидается +41 градус. На солнце это все +45. Пекло, хоть яичницу жарь на асфальте. Людям тяжело. Но не просто и технике. Айфон быстро нагревается на улице, если я им пользуюсь. Да и в кармане греется. Как его не угробить?

Расскажем.

Как спасти смартфон от жары?

Не стоит заряжать смартфон на солнце, то есть на улице. Он легко может перегреться. И дома тоже не оставляйте гаджет на окне, если он подключен к зарядке. Не заряжайте в жару айфон более чем на 85-90%. Нефирменные блоки питания также исключаем. В жару они еще опаснее. При зарядке в эти дни iPhone лучше достать из сумки и снять чехол. Заряжаем на прохладной поверхности. Лучше заряжать смартфон небольшими порциями, по 5-10 минут. Прямые солнечные лучи — враг не только для нашей кожи, но и для айфона. Не допускайте их попадания. Не кладем айфон возле печки. Если чувствуете, что смартфон горячий, когда гуляете, срочно уберите его в карман, пусть остынет. Даже водонепроницаемый айфон не опускайте в воду в эту погоду. Смотрим, как ведет себя iPhone. Начал тормозить? Глючить? И при этом горячий? Лучше выключите. Пусть отдохнет. Снизьте яркость экрана, меньше пользуйтесь, постарайтесь просто так не серфить по сети или часами общаться с друзьями. Все это можно, но не на жаре. Когда нужно незамедлительно охладить девайс? Если он очень горячий, если он выдает ошибки, если отказывается заряжаться, если у него деформирован корпус (и он при этом горячий), виснет и глюячит.

В общем, главный посыл — на жаре ограничьте использование iPhone до самого минимума.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)