Nokia C10 и C20, Nokia G10 и G20, Nokia X10 и X20 — новые смартфоны Nokia от 7490 до 31 990 рублей

От ультрабюджетных до дорогих.

Сегодня Nokia представила сразу шесть новых смартфонов. Это ультрабюджетные Nokia C10 и C20, недорогие Nokia G10 и G20, а также относительно дорогостоящие Nokia X10 и X20. Приятно, что уже известны цены в России, а еще есть возможность сделать предзаказ.

Расскажем обо всех новинках.

Nokia C10 и Nokia C20

Это самые бюджетные модели 2021 года. И, да, они работают на Android 11 Go (Android для слабых девайсов). В Европе гаджеты стоят от 75 до 89 евро. А у нас? За версию C20 с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти просят 7490 рублей. Ее то и можно предзаказать. Также доступен вариант с тем же объемом ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, стоит 7990 рублей. Nokia C10 будет дешевле, но заказать его пока нельзя.

Что внутри? У C10 чипсет Unisoc SC7331e, у C20 — Unisoc SC9863A. Оба девайса оснащены 6,5-дюймовыми дисплеями с разрешением 1600 на 720 пикселей. И селфи-камера, и основная у обоих смартфонов 5-мегапиксельные. Батареи тут на 3000 мА*ч. Что еще? 4G, Bluetooth, GPS, 3,5-мм «джек» и FM-радио.

Nokia G10 и Nokia G20

Переходим к Nokia G10 и G20, за которые в Европе просят 139 и 159 евро соответственно. А в России? За базовую версию Nokia G20 придется выложить 13 990 рублей (сейчас по предзаказу есть скидка в размере 1000 рублей, так что забрать устройство можно за 12 990). Столько просят за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Характеристики? Nokia G10 основан на Helio G25 от MediaTek. Внутри G20 находится Helio G35. У G10 3 или 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 32 или 64 ГБ. G20 оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Экраны одинаковые — 6,5-дюймовые IPS. Батареи тоже — на 5050 мА*ч. Обещают работу на протяжении трех суток.

А камеры? У G10 тройная, с датчиками на 13, 2 и 2 Мп. У G20 датчиков четыре, на 48, 5, 2 и 2 Мп. Селфи-камеры тут 8-мегапиксельные. И там, и там. Операционная система — полноценная Android 11 с 3-летней гарантией обновления.

Nokia X10 и Nokia X20

А это самые дорогие аппараты с чипсетом Snapdragon 480 внутри. Цены? У нас за Nokia X20 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ попросят 31 990 рублей. Но за предзаказ предусмотрена скидка. Так что купить гаджет можно за 27 990 рублей.

Nokia X10 и X20 оснащены 5G-модемами. Но нам всем равно. Пятое поколение сетей в РФ не работает. А вот поддержка Android 11 в течение трех лет штука хорошая. Как и камеры от Zeiss. Да, тут крутые камеры. У Nokia X20 четыре объектива сзади, на 64+5+2+2 Мп. А у Nokia X10 — на 48+5+2+2 Мп. Селфи-камеры — на 32 Мп и 8 Мп соответственно.

Экраны одинаковые — огромные 6,7-дюймовые IPS с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Батареи? На 4470 мА*ч. С поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, между прочим. Также есть дактилоскопический сканер (сбоку), радио, «джек», защита от брызг IP52.

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