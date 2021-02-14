Огромные скидки на смартфоны Huawei, Samsung и Poco — спешите!

День влюбленных и скидки.

Распродажа в честь Дня Всех Влюбленных продолжается. Сегодня вы можете еще успеть купить смартфоны с большой скидкой. И завтра, к слову, тоже. Мы собрали для вас интересные предложения, на которые стоит обратить внимание, если вы выбираете новый гаджет.

Вперед, к ритейлерам!

1. Huawei P40 Lite Midnight Black

Цена: 16 990 рублей (минус 1000 рублей)

По-прежнему современный и актуальный лайтовый Huawei P40 может похвастаться большой батареей, великолепной камерой и мощной начинкой. Актуальным такой смартфон будет оставаться еще года три-четыре, не меньше. И стоит буквально копейки (с учетом параметров).

2. Huawei P Smart 2021

Цена: 13 990 рублей (минус 3000 рублей)

Квадрокамера, топовый дисплей, емкий аккумулятор, аж 128 ГБ флэш-памяти, 4 ГБ ОЗУ и мощная SoC. Гаджет совсем новый. Выглядит дорого и стильно, качество сборки традиционно для Huawei высокое.

3. Samsung Galaxy S21 5G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти

Цена: 72 990 рублей (минус 7000 рублей)

Новейший Galaxy S21, представленный в январе 2021 года. Могучая SoC, один из лучших экранов в истории, флагманская камера, емкая батарея и футуристичный дизайн. Один из лучших смартфонов этого года. И с огромной скидкой. Стоит взять.

4. Samsung Galaxy S10+

Цена: 49 990 рублей (минус 20 000 рублей)

С гигантской скидкой продают еще один смартфон от Samsung. Это прошлогодний Galaxy S10+. Он по-прежнему актуален. И за 50 тысяч это отличное предложение.

5. Poco X3 NFC

Цена: 15 000 рублей

Покофон за 15 000 рублей надо? Промокод VALENTINKA в помощь! Но успеть нужно сегодня. Это замечательный смартфон за свои деньги, возможно, что даже один из лучших по соотношению цена/качество. За небольшие деньги вы получите очень много хорошего девайса.

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