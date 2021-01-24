OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Будущие бестселлеры.

OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro (а еще, возможно, OnePlus 9 Lite) имеют все шансы стать настоящими бестселлерами на нашем рынке. У них обязательно будут топовые характеристики, однозначно обе модели получат изумительные камеры, а еще адекватные ценники.

Когда?

Дата выхода OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro ожидается в марте. Если быть точнее, в середине марта. Но это в Китае. А у нас? До конца весны наверняка завезут.

Характеристики? В основу обеих моделей скорее всего ляжет флагманский Snapdragon 888. Объем ОЗУ составит 8 ГБ, емкость накопителя начнется со 128 ГБ (а еще будут версии на 256 ГБ и, если повезет, на 512 ГБ). А какие тут батареи? Инсайдеры утверждают, что на 4500 мА*ч. И, конечно, с поддержкой скоростной зарядки.

В чем разница между OnePlus 9 и 9 Pro? У простой девятки 6,55-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD. Толщина такого смартфона равна 8 мм. У OnePlus 9 Pro экран 6,78-дюймовый с разрешением Quad HD+ и той же частотой обновления 120 Гц. Толщина прошки больше, 8,5 мм. Кроме того, ждем разных камер. И, наконец, у Pro-версии будет беспроводная зарядка на 45 Вт.

А какие камеры у OnePlus 9? Фронталка на 16 МП и основная камера с главным сенсором на 48 МП.

Работать оба девайса будут на операционной системе Android 11.

Цены? Дешево не будет. Но и слишком дорого тоже. Ожидаем ценника в районе 50 тысяч рублей на OnePlus 9 и 60 тысяч рублей на OnePlus 9 Pro.

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