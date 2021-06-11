OnePlus Nord CE: характеристики, цена, дата выхода

Интересный смартфон. Недорого!

Компания OnePlus выпустила (но пока только в Индии) свой новый смартфон из популярной серии Nord. Это OnePlus Nord CE. Достаточно мощный и в меру недорогой смартфон, который, когда появится у нас, вполне может стать хитом продаж.

Подробнее.

Характеристики

SoC: Snapdragon 750G

Экран: 6,43-дюймовый AMOLED с частотой обновления 90 Гц, разрешением 2400 на 1080 пикселей и встроенным дактилоскопическим сканером

ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ (LPDDR4X)

Флэш-памяти: 128 или 256 ГБ (UFS 2.1)

Батарея: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 30 Вт

Тыльная камера: 64+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОС: Android 11 + OxygenOS

Остальное: NFC, USB-C, 3,5-мм джек для наушников

Габариты: 159,2 х 73,5 х 7,9 мм

Вес: 170 г

Дата выхода

В Индии в продажу поступит 16 июня. А у нас? Ну, думается, что в июле привезут.

Цена

В Индии, если перевести рупии в доллары, получаем следующее:

OnePlus Nord CE с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — $315

OnePlus Nord CE с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ — $385

У нас? Дешевле 25-27 тысяч не будет. Ну а топовый вариант будет стоить порядка 35 тысяч рублей.

Что почитаем в ожидании?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)