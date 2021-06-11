OnePlus Nord CE: характеристики, цена, дата выхода
Интересный смартфон. Недорого!
Компания OnePlus выпустила (но пока только в Индии) свой новый смартфон из популярной серии Nord. Это OnePlus Nord CE. Достаточно мощный и в меру недорогой смартфон, который, когда появится у нас, вполне может стать хитом продаж.
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Характеристики
- SoC: Snapdragon 750G
- Экран: 6,43-дюймовый AMOLED с частотой обновления 90 Гц, разрешением 2400 на 1080 пикселей и встроенным дактилоскопическим сканером
- ОЗУ: 6, 8 или 12 ГБ (LPDDR4X)
- Флэш-памяти: 128 или 256 ГБ (UFS 2.1)
- Батарея: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 30 Вт
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 11 + OxygenOS
- Остальное: NFC, USB-C, 3,5-мм джек для наушников
- Габариты: 159,2 х 73,5 х 7,9 мм
Вес: 170 г
Дата выхода
В Индии в продажу поступит 16 июня. А у нас? Ну, думается, что в июле привезут.
Цена
В Индии, если перевести рупии в доллары, получаем следующее:
- OnePlus Nord CE с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ — $315
- OnePlus Nord CE с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ — $385
У нас? Дешевле 25-27 тысяч не будет. Ну а топовый вариант будет стоить порядка 35 тысяч рублей.
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