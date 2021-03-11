Oppo Find X3: цена, характеристики, микроскоп, когда ждать в России
Неожиданно очень интересный смартфон.
Oppo официально представила свои флагманские смартфоны Oppo Find X3 и Find X3 Pro. Отличия между ними минимальные. Первый базируется на Snapdragon 870, у второго внутри топовый Snapdragon 888. Кроме того, разные варианты объема ОЗУ + накопителя. И последнее — в Find X3 используется оперативная память типа LPDDR4x, а в Find X3 Pro — LPDDR5. Все!
Расскажем о Oppo Find X3 подробнее.
Цена
В Китае цены такие:
- Oppo Find X3 с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 4499 китайских юаней ($695)
- Oppo Find X3 с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 4999 китайских юаней ($770)
Что будет у нас? Дешевле, чем на 70 тысяч не рассчитывайте. Ну а прошка выйдет в сотку.
Характеристики
- SoC: Qualcomm Snapdragon 870
- Дисплей: 6,7-дюймовым OLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (3216 х 1440 пикселей), максимальной яркостью 800 нит, поддержкой HDR10+ и адаптивной частотой обновления 5-120 Гц;
- ОЗУ: 8 ГБ или 12 ГБ;
- Флэш-память: 256 ГБ;
- Аккумулятор: 4500 мА*ч;
- Быстрая зарядка: быстрая проводная мощностью 65 Вт, беспроводная мощностью 35 Вт, реверсивная на 10 Вт;
- Габариты: 163,6 x 74 x 8,26 мм;
- Вес — 193 г;
- ОС: Android 11 + ColorOS 11.2;
- Остальное: NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, сканер отпечатков пальцев в экране, мощная звуковая система.
Камеры + микроскоп
Oppo Find X3 оснащен великолепной, новаторской квадрокамерой. Вполне себе кандидат на звание лучшего камерофона.
Датчики такие:
- Основной широкоугольный модуль на 50 МП (Sony IMX766), оптический формат 1/1,56 дюйма, диафрагма F/1,8 и оптической стабилизацией;
- Сверхширокоугольный сенсор на те же 50 МП (также Sony IMX766), дифрагма F/2,2 и углом обзора 110,3° (эксперты пишут, что это лучший ширик в истории смартфонов вообще!);
- Телевик на 13 МП с 5-кратным гибридным зумом и 20-кратным цифровым;
- Макрокамера (микроскоп) на 3 МП с 60х увеличением. На что она способна? Смотрим на фото ниже.
Вот, что такое микроскоп в смартфоне! Дети будут счастливы. Да и любознательные взрослые тоже.
Круто же!
Дата выхода
В Китае смартфон начнут продавать уже на следующей неделе. Международные продажи стартуют 30 марта. А у нас? Ждем информации.
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