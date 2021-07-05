Pacer и Пик Победы — мотивируют стать лучше!

Ходили мало? Pacer исправит.

Я достаточно давно хожу пешком. Много. Сначала совершал примерно 10 000 шагов в день (около 7-8 км), затем 15 000. Дальше — больше. Использовал приложение Pacer для подсчета. Выбрал сразу золотую лигу — для получения 1 балла нужно ежедневно сделать больше 10 000 шагов. Шагал исправно. Вскоре пришло приглашение от администратора группы Пик Победы (группа номер один в Pacer в России). Приглашение принял. Командная работа, знаете ли, мотивирует.

Правила простые — каждый день делаем 10 000 шагов (желательно с включенным GPS), получаем балл, ставим лайки другим участникам группы. При желании общаемся.

Группа оказалась очень дружной. Добавился в общий чат в WhatsApp, познакомился со множеством интересных русскоязычных людей с самых разных концов планеты. Кто-то живет в Италии, другие — в Германии, одни в России, в Москве, а кто-то — в моем городе, Ростове-на-Дону. Делимся фото, общаемся по поводу своих увлечений. Есть там и врачи, слушал, что они говорили (и продолжают говорят) по поводу злополучного коронавируса. Также было интересно узнать, как обстоят дела в других странах, на текущий момент закрытых для нас.

В общем, интересно. Когда у кого-то день рождения, записываем короткие видео с поздравлениями. Получать такое приятно (на своем опыте говорю). Также шлем друг другу открытки, иногда что-то более весомое (сыры, колбасы, сувениры).

И, главное, шагаем. Один день пропустил — подвел всех, рейтинг группы снизился. Сразу чувствуется личная ответственность. Мотивация та еще! Чем больше пройдем, тем лучше. Но главное — совершить не меньше 10 000 шагов. До лидеров группы, ежедневно проходящих по 30-35 км в день (более 50 000 шагов), мне, конечно, далеко, но в среднем летом прохожу 15-17 км (около 20 000 шагов, бывают дни на 40 000 шагов и более).

В общем, интересно. И общаться интересно, и ходить стало веселее. А еще — шагая, вы помогаете самому себе. Тем, кто, например, страдает от лишнего веса — как раз то, что нужно. При просте 165 см я когда-то весил под 90 кг. Сейчас — 54 кг. Вот, каким был.

И какой сейчас.

Разумеется, тут заслуга не только ходьбы. Я также активно хожу в спорт-зал, плаваю (спасибо маме, которая подколками и уговорами все-таки привела меня в фитнес-клуб, куда ходила долгое время). Но без ходьбы таких результатов точно бы не было.

А вы сколько шагов совершаете в день и сколько времени посвящаете прогулкам и фитнесу?

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