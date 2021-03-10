Переживет ли iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 12 падение в реку или море?

Что дает нам защита IP68 и IP67?

У вас iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 12? А это значит, что ваш смартфон защищен от воды и пыли.

Что это дает вам? С ним можно купаться в ванной, душе, реке, озере или море/океане? Сейчас разберемся.

iPhone XS/XS Max, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max и iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max защищены по стандарту IP68 .

. А вот iPhone 8/8 Plus, iPhone X и iPhone XR получили степень защиты IP67 .

IP значит Ingress Protection («Защита от попадания внутрь»). Первая цифра отвечает за пыль. «Шестерка» это максимум. Значит, что все айфоны, обозначенные выше, на 100% защищены от проникновения пыли внутрь корпуса. «Семерка» и «Восьмерка» отвечают за воду.

И 7 и 8 не гарантирует 100% перманентной защиты от воды. А лишь говорит о следующем:

IP68 — можно погружать на глубину до 2 метров не более, чем на 30 минут.

IP67 — погружает только на метр на те же 30 минут.

Таким образом, айфоны переживут брызги, капли. Гаджеты не умрут, если вы уроните их в туалет или естественный водоем. Но плавать с ним долго в ванной, бассейне, реке, море нельзя.

И еще есть нечто важное. Apple откажется от гарантийного ремонта, если после падения в воду (даже по регламенту IP67/68) ваш айфон сломается. Такая вот оказия.

Вывод — воды лучше избегать!

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