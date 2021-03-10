Переживет ли iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 12 падение в реку или море?
Что дает нам защита IP68 и IP67?
У вас iPhone 8, iPhone X, iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 и iPhone 12? А это значит, что ваш смартфон защищен от воды и пыли.
Что это дает вам? С ним можно купаться в ванной, душе, реке, озере или море/океане? Сейчас разберемся.
- iPhone XS/XS Max, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max и iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max защищены по стандарту IP68.
- А вот iPhone 8/8 Plus, iPhone X и iPhone XR получили степень защиты IP67.
IP значит Ingress Protection («Защита от попадания внутрь»). Первая цифра отвечает за пыль. «Шестерка» это максимум. Значит, что все айфоны, обозначенные выше, на 100% защищены от проникновения пыли внутрь корпуса. «Семерка» и «Восьмерка» отвечают за воду.
И 7 и 8 не гарантирует 100% перманентной защиты от воды. А лишь говорит о следующем:
- IP68 — можно погружать на глубину до 2 метров не более, чем на 30 минут.
- IP67 — погружает только на метр на те же 30 минут.
Таким образом, айфоны переживут брызги, капли. Гаджеты не умрут, если вы уроните их в туалет или естественный водоем. Но плавать с ним долго в ванной, бассейне, реке, море нельзя.
И еще есть нечто важное. Apple откажется от гарантийного ремонта, если после падения в воду (даже по регламенту IP67/68) ваш айфон сломается. Такая вот оказия.
Вывод — воды лучше избегать!
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