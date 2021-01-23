Плюсы Айфона — 5 причин купить именно iPhone

Почему Айфон?

В этой небольшой заметке мы расскажем вам о главных плюсах Айфона. Речь идет не о конкретных моделях, а обо всех актуальных на данный момент iPhone на рынке. Чем они лучше девайсов на Android? Почему взять стоит именно устройство от Apple?

Вот 5 главных причин.

1) iOS

iOS великолепна. Она прекрасно оптимизирована, последняя версия всегда буквально летает на всех поддерживаемых устройствах. Не верите? Посмотрите, как работает iPhone 6s и iPhone SE (2016) на iOS 14. Столь же хорошо, как и на iPhone 12!

iOS остается быстрой и удобной годами. А еще Apple поддерживает свои устройства 5-6 лет. Android’ам такое и не снилось.

2) iPhone теряет в цене очень медленно

Аналитики уже подсчитали, что Айфон является самым выгодным для приобретения смартфоном, если вы планируете продать устройство через 1 или 2 года. Он теряет в цене 2 раза медленнее, чем аналоги на Android. Если за год iPhone дешевеет примерно на 17%, то тот же Samsung серии Galaxy S уже на все 35%. Судите сами по графику:

3) Скорость работы

Да, iOS закрытая система. И в этом есть свои плюсы. Android создается с прицелом на сотни и сотни моделей. Это сказывается на оптимизации. А iOS создана только для айфонов. Поэтому она куда быстрее, в ней нет ненужного файлового мусора, она заточена под конкретные устройства.

4) Айфоны на любой вкус и цвет

Сегодня Apple предлагает актуальные айфоны в разной ценовой категории и во всевозможных форм-факторах. Нужен флагманский компакт? Вот вам iPhone 12 mini. Нужна топовая лопата? iPhone 12 Pro Max. Хочется недорогой и небольшой айфон за 15 тысяч рублей? Вот же, iPhone SE (2016). Или недорогой, но мощный iPhone в форм-факторе iPhone 6, 7, 8? iPhone SE (2020) как раз то, что нужно.

5) AppStore без вирусов и мусора

В AppStore попадают только проверенные приложения. Вы не подцепите там вредоносный вирус с последующей кражей денег с кредитки… Кроме того, там нет откровенного трэша, которым заполнен Google Store. Все только самое лучшее.

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