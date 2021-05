Poco F3 GT: старт продаж в России, цена, характеристики

Самый крутой Покофон.

Не Poco X3 GT единым. Poco F3 GT станет самым самым мощным и самым ярким смартфоном бренда. Технически это будет почти что точная копия Redmi K40 Game Enhanced Edition. Но корпус будет иной, еще более яркий (традиции Poco).

Когда, за сколько? Расскажем.

Устройство представят в июне. Старт продаж в России ожидаем также в июне или июле.

350-400 долларов. У нас не менее 30 тысяч рублей.

"Locked & loaded, finger on the trigger" The next F is closer than you thought.

