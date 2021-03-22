От редакции

Poco F3: характеристики, дата выхода, цена

22 Мар, 2021

Poco F3: характеристики, дата выхода, цена

Переименованный Redmi K40.

Новый покофон, Poco F3, увы, это не совсем новая модель, а лишь несколько измененный Redmi K40 для глобального рынка. Каким он будет?

Расскажем.

Характеристики

  • SoC: Qualcomm Snapdragon 870
  • ОЗУ: 6 или 8 ГБ
  • Экран: 6,67-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц
  • Флэш-память: 128 или 256 ГБ
  • Основная камера: 48, 8 и 5 МП
  • Селфи-камера: 20 МП
  • Аккумулятор: 4520 мА*ч
  • Другое: быстрая зарядка на 33 Вт

Дата выхода

Совсем скоро. Ожидаем начало продаж уже в апреле.

Цена

Ожидаем, что в РФ ценник будет на уровне 30-35 тысяч рублей.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий