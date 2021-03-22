Poco F3: характеристики, дата выхода, цена

Переименованный Redmi K40.

Новый покофон, Poco F3, увы, это не совсем новая модель, а лишь несколько измененный Redmi K40 для глобального рынка. Каким он будет?

Расскажем.

Характеристики

SoC: Qualcomm Snapdragon 870

ОЗУ: 6 или 8 ГБ

Экран: 6,67-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц

Флэш-память: 128 или 256 ГБ

Основная камера: 48, 8 и 5 МП

Селфи-камера: 20 МП

Аккумулятор: 4520 мА*ч

Другое: быстрая зарядка на 33 Вт

Дата выхода

Совсем скоро. Ожидаем начало продаж уже в апреле.

Цена

Ожидаем, что в РФ ценник будет на уровне 30-35 тысяч рублей.

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