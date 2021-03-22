Poco F3: характеристики, дата выхода, цена
Переименованный Redmi K40.
Новый покофон, Poco F3, увы, это не совсем новая модель, а лишь несколько измененный Redmi K40 для глобального рынка. Каким он будет?
Расскажем.
Характеристики
- SoC: Qualcomm Snapdragon 870
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ
- Экран: 6,67-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ
- Основная камера: 48, 8 и 5 МП
- Селфи-камера: 20 МП
- Аккумулятор: 4520 мА*ч
- Другое: быстрая зарядка на 33 Вт
Дата выхода
Совсем скоро. Ожидаем начало продаж уже в апреле.
Цена
Ожидаем, что в РФ ценник будет на уровне 30-35 тысяч рублей.
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