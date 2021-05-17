POCO M3 Pro 5G: характеристики, цена, фото, дата выхода

Крутой Покофон.

Poco M3 Pro 5G это совсем не то же самое, что просто Poco M3 Pro. Он куда круче. А еще ярче и мощнее. Между прочим это первый смартфон бренда Poco с уникальным дизайном. И весьма интересным.

Расскажем, что знаем.

Характеристики

Процессор: Dimensity 700 от MediaTek .

. Дисплей: 6,5-дюймо, IPS, Full HD+, 90 Гц.

ОЗУ: 6 или 8 ГБ.

Накопитель: 64 или 128 ГБ.

Батарея: 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.

Тыльная камера: тройная, главный датчик на 48 Мп.

Фронтальная камера: 8 Мп.

ОС: Android 11.

Цена

Каким будет ценник? Никто пока что точно не знает. Но Poco дорогие устройства не выпускает. Так что у нас такой девайс скорее всего будут продавать не дороже 25 тысяч рублей. Ну максимум 30-ка.

Дата выхода

Представят смартфон 19 мая. Когда доберется до нас. Думаем, что в июне вы уже сможете его купить.

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