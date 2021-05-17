POCO M3 Pro 5G: характеристики, цена, фото, дата выхода
Крутой Покофон.
Poco M3 Pro 5G это совсем не то же самое, что просто Poco M3 Pro. Он куда круче. А еще ярче и мощнее. Между прочим это первый смартфон бренда Poco с уникальным дизайном. И весьма интересным.
Расскажем, что знаем.
Характеристики
- Процессор: Dimensity 700 от MediaTek.
- Дисплей: 6,5-дюймо, IPS, Full HD+, 90 Гц.
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ.
- Накопитель: 64 или 128 ГБ.
- Батарея: 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт.
- Тыльная камера: тройная, главный датчик на 48 Мп.
- Фронтальная камера: 8 Мп.
- ОС: Android 11.
Цена
Каким будет ценник? Никто пока что точно не знает. Но Poco дорогие устройства не выпускает. Так что у нас такой девайс скорее всего будут продавать не дороже 25 тысяч рублей. Ну максимум 30-ка.
Дата выхода
Представят смартфон 19 мая. Когда доберется до нас. Думаем, что в июне вы уже сможете его купить.
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