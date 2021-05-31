Poco X3 GT: цена, дата выхода, характеристики
Стильный и мощный.
Что такое Poco X3 GT? Это первый смартфон под брендом Poco с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения 5G. Ну и почти что копия Redmi Note 10 Po 5G. Только с более интересным и ярким корпусом.
Возможно, то такой смартфон появится и в России.
Дата выхода
Пока что известно, что гаджет представят в Индии совсем скоро. Когда привезут в Россию? Летом (если привезут).
Характеристики
- SoC: Dimensity 1100 от MediaTek
- Экран: 6,6-дюймовый IPS с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ
- Камера сзади: тройная, 64+8+2 Мп
- Селфи-камера: одинарная на 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 67 Вт
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
- Еще: USB Type-C, дактилоскопический сканер сбоку, мощные динамики
Цена
Порядка 235 долларов.
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