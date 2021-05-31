Poco X3 GT: цена, дата выхода, характеристики

Стильный и мощный.

Что такое Poco X3 GT? Это первый смартфон под брендом Poco с возможностью работы в мобильных сетях пятого поколения 5G. Ну и почти что копия Redmi Note 10 Po 5G. Только с более интересным и ярким корпусом.

Возможно, то такой смартфон появится и в России.

Дата выхода

Пока что известно, что гаджет представят в Индии совсем скоро. Когда привезут в Россию? Летом (если привезут).

Характеристики

SoC: Dimensity 1100 от MediaTek

Экран: 6,6-дюймовый IPS с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц

ОЗУ: 8 ГБ

Флэш-память: 128 или 256 ГБ

Камера сзади: тройная, 64+8+2 Мп

Селфи-камера: одинарная на 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 67 Вт

ОС: Android 11 + MIUI 12.5

Еще: USB Type-C, дактилоскопический сканер сбоку, мощные динамики

Цена

Порядка 235 долларов.

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