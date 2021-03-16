Poco X3 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Еще один суперхит.
Покофон возвращается. И на этот раз в видео прошки. Речь идет о Poco X3 Pro. Смартфон представят уже 22 марта для глобального рынка.
Каким будет? Читаем ниже.
Дата выхода
Представят смартфон 22 марта. Продажи стартуют вскоре. В России? Думается, что к началу апреля Poco X3 Pro в наших магазинах уже появится.
Цена
Ценник известен. Но для Европы.
- Poco X3 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 269 евро;
- Poco X3 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 319 евро.
В РФ? Ценовая политика Xiaomi (Poco ее бренд) в РФ грамотная. Ценники всегда адекватные. Так что ожидаем такую стоимость:
- Poco X3 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — порядка 24 000 рублей;
- Poco X3 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — около 28 000 рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 860;
- Экран: 6,67-дюймовый с разрешением Full HD+;
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ;
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ;
- Батарея: 5200 мА*ч;
- Быстрая зарядка: да, мощность назовут позже;
- Камера (основная): четыре датчика, главный на 64 Мп;
- Камера (фронтальная): один датчик, разрешение пока не раскрыто;
- Цвета: бронзовый, черный, синий;
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5;
- Другое: дактилоскопический сканер, NFC.
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