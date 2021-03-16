Poco X3 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Еще один суперхит.

Покофон возвращается. И на этот раз в видео прошки. Речь идет о Poco X3 Pro. Смартфон представят уже 22 марта для глобального рынка.

Каким будет? Читаем ниже.

Дата выхода

Представят смартфон 22 марта. Продажи стартуют вскоре. В России? Думается, что к началу апреля Poco X3 Pro в наших магазинах уже появится.

Цена

Ценник известен. Но для Европы.

Poco X3 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — 269 евро;

Poco X3 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — 319 евро.

В РФ? Ценовая политика Xiaomi (Poco ее бренд) в РФ грамотная. Ценники всегда адекватные. Так что ожидаем такую стоимость:

Poco X3 Pro с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ — порядка 24 000 рублей ;

; Poco X3 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ — около 28 000 рублей .

Характеристики

SoC: Snapdragon 860 ;

; Экран: 6,67-дюймовый с разрешением Full HD+ ;

; ОЗУ: 6 или 8 ГБ ;

; Флэш-память: 128 или 256 ГБ ;

; Батарея: 5200 мА*ч ;

; Быстрая зарядка: да, мощность назовут позже;

Камера (основная): четыре датчика, главный на 64 Мп ;

; Камера (фронтальная): один датчик, разрешение пока не раскрыто;

Цвета: бронзовый, черный, синий;

ОС: Android 11 + MIUI 12.5 ;

; Другое: дактилоскопический сканер , NFC .

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