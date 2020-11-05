Подольские курсанты – успешный фильм 2020 года о реальном подвиге. И вот почему

Честный отзыв о честном фильме.



Авторы Блохи в числе первых посмотрели новый российский фильм. Экранизирован реальный подвиг. По-честному и без прикрас.

Начнём с выбора фильма. Мы всей редакцией оценили трейлер к фильму и единогласно решили смотреть кино. Первые впечатления о фильме сложил сам кинотеатр. Отдельной афиши, плакатов или листовок с фильмом не было. Всего доступно два упоминания о новой российской работе: табло с расписанием и сам билет в руках. Вот она – поддержка национального кинематографа. Дальше будет ещё интереснее: вместе с нами в зале было 34 человека. Напомню, что речь идёт про первый день проката – 4 ноября 2020 (выходной день). И время мы выбрали популярное – 20:00. Здесь возникает вопрос: дело в эффекте самоизоляции или в отсутствии нормальной рекламы самого фильма? Я считаю, что второе. А вы как думаете?

Теперь впечатление о самом фильме. Сразу раскрою карты: спойлеров не будет, а самой картине мы поставили 7,5 из 10. Предварительно я изучил исторические справки о подвиге Подольских курсантов. И он действительно впечатляет. Совсем юных ребят бросили оборонять Москву. Да, их безмерно жалко, но это война. И мы даже смутно не представляем себе её ужас. И этот ужас отражён в кино. Потому и ограничения по возрасту: 12+, но можно было поставить и 14+. Правда в том, что честно показаны потери в бою, причём с обеих сторон. Это не тот случай, когда воин в одиночку освобождает город. Здесь честно. Ведь из почти 3500 героев выжило всего 500. Страшно. Очень страшно.

Баталии и используемая техника вызывают восхищение. Места съёмок тоже исторические. Видно, что съёмочная команда привлекала консультантов. Даже переплетение не то чтобы романтики, но элементов жизни на фронте и войны оцениваешь здраво. Это не какая-то мыльная опера на фоне стрельбы. Здесь и эмоции у вас тоже будут.

Не скажу, что все 2 часа фильма пронеслись за пару минут. Но происходящее не отпускает, вы сопереживаете и подсознательно хотите помочь героям. Особенно трогает то, как эти совсем юные герои идут на верную смерть. Самоотверженно и самопожертвенно. Это подвиг, достойный не одного фильма, а многосерийной истории.

Стоит ли вам сходить? Стоит, и возьмите с собой детей (но не слишком юных). На таких фильмах тоже можно воспитывать. И это не выдуманный патриотизм, здесь он настоящий и обжигающий.

Нашей команде фильм понравился. Такие можно снимать и не бояться критики. А Михалков пусть пока снимет что-нибудь похуже, но дороже в 10 раз. Напишите потом своё мнение, если тоже смотрели этот фильм.

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