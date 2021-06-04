Правда ли Apple замедляет старые iPhone?
Узнаем.
Слышали о том, что Apple замедляет старые айфоны? И если да, то для чего? Ну как, чтобы вы купили новый. Очевидно же. Но правда ли это? Давайте разбираться.
Вперед, к правде!
Напомним, что еще в 2018 году суды США, Франции и целого ряда других стран согласились с доводами пользователей, постановив, что Apple действительно виновна в преднамеренном замедлении старых смартфонов.
И что, помогло, что-либо изменилось? Ну да. Хотя в той же iOS 14.5.1 обнаружилось замедление серий iPhone 11 и 12. Но вскоре это исправили. Но вывод очевиден — замедлить айфоны не так уж и сложно.
С чего все началось?
А с того, что в 2017 году владельцы айфонов объединились и обвинили купертиновцев в умышленном замедлении девайсов прошлых поколений. Apple же заявила, что все дело в износе батареи.
Чем меньше в ней жизни, тем, соответственно, медленнее работает процессор. Однако пользователей такое объяснение не устроило. Они начали повсеместно подавать в суды. Покупатели айфонов поняли, что их таким образом водят за нос и попросту заставляют переходить на новые модели. В США Apple проиграла и выплатила совокупно около 0,5 миллиарда долларов компенсации владельцам iPhone 6 и iPhone 7. Позднее компанию оштрафовали во Франции на 25 миллионов евро.
Ответ Apple
Выяснилось, что в iPhone 6s были установлены проблемные батареи, которые быстро теряли емкость. Причиной стала ошибка на производстве. И чтобы решить эту проблему, в Apple решили выпустить программную заплатку, замедляющую процессор, чтобы сохранить аккумулятор.
Но пользователи не поверили. Тем более, что другие айфоны также начинали тормозить со временем.
Когда стартует замедление и как его избежать?
В 2018 году купертиновцы позволили пользователям старых смартфонов, даже если батареи изношены, выбрать между безопасным (медленным) режимом и быстрым (когда айфон работает также, как с новым аккумулятором). Замедления также можно избежать, если попросту заменить старую батарею.
В Apple попытались извиниться, открыв программу замену батарей с огромной скидкой.
Когда начинается замедление? Примерно через год, когда батарея достаточно поработала. В сентябре 2019 года так замедлили iPhone XS, XS Max и XR (как раз с выходом iOS 13.1).
А что сейчас, в 2021 году?
О проблеме вспомнили из-за той самой iOS 14.5.1, замедлившей айфоны 11 и 12. Настолько, что даже XR стал работать быстрее. Но затем в Apple все исправили.
Ну а общий вывод? Да, Apple и правда может и замедляет старые айфоны. Но этого легко избежать, просто поменяв аккумулятор.
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