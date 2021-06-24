Представлена Windows 11 — что нового, системные требования, дата выхода
Наконец-то!
24 июня компания Microsoft представила долгожданную новую версию Windows. Она называется Windows 11 (а не Windows 2021 или Windows Next, как можно было бы предположить ранее). Обновление и правда будет бесплатным для всех пользователей Windows 10. Ставка сделана на упрощение интерфейса, повышение скорости работы, на многозадачность, а также интеграцию с цифровым магазином Microsoft Store, а также геймерскими сервисами.
Релиз состоится в конце текущего года. Большинство устройств обновятся до начала 2022 года. А первая тестовая версия появится на следующей неделе.
Да, посмотрим саму презентацию.
Неплохо.
Что нового в Windows 11
- Меню Пуск изменилось. Оно теперь располагается по центру Панели задач. Живые плитки в Пуске (как в Windows 8 и Windows 10) исчезли. Теперь тут две большие секции — важные приложения и быстрый доступ к файлам.
- Новая панель с виджетами, ее можно развернуть на весь экран. Да, аналогичным образом обстоят дела в macOS.
- Разработчики назвали новую ОС самой защищенной на планете.
- А еще она быстрее, чем Windows 10 почти во всех задачах.
- Обновления теперь будут ставиться в фоновом режиме, их размер уменьшили на 40%, они не так грузят систему при установке.
- Улучшена работа сразу с несколькими подключенными к одному ПК дисплеями. Например, Windows 11 запомнит, какие приложения открывались на каком мониторе. В следующих откроет их именно на нем при его подключении.
- Окна теперь легко разместить в тех областях дисплей, в которых вам нужно.
- Есть отдельная страница с вашими любимыми виджетами. Например, погодой, картами, новостями и так далее. В зависимости от того, какими виджеты используются чаще всего ИИ выдаст рекомендации по добавлению новых.
- Стало удобнее управлять Windows 11 с помощью сенсорного управления.
- Рукописный ввод и набор голосом стали более совершенными.
- Добавлена поддержка стилусов.
- Важно!!! Появилась поддержка Android-приложений по умолчанию. Их также можно закрепить на панели задач или в виджетах. Они будут работать также, как простые программы для Windows.
- Изменился дизайн цифрового магазина Windows Store. Туда теперь могут добавляться и Android-приложения.
- Более удобная работа с играми через сервис Xbox и сервис по подписке для геймеров Xbox Game Pass. Поддержка AutoHDR в играх и облачного гейминга Xbox Cloud Gaming.
- Поддержка технологии Direct Storage для ускоренной загрузки игр, установленных на SSD.
- Интеграция с мессенджером Microsoft Teams.
Весьма любопытно.
Ждем реализации.
Системные требования Windows 11
Для установки новой ОС нужен такой ПК
- Процессор: 2-ядерный с частотой не менее 1 ГГц (64-битный)
- ОЗУ: 4 ГБ
- HDD/SSD: не менее 64 ГБ
- Экран: с разрешением не менее 1366 на 768 пикселей
- Поддержка DirectX 12
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