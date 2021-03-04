Представлены Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 5G

Будущие хиты продаж.

Сегодня компания Redmi (дочерний бренд Xiaomi) официально представила смартфоны среднего класса Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 5G.

Расскажем о каждом.

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro базируется на чипсете Snapdragon 732G, оснащается 6 или 8 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятор составляет 5020 мА*ч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Основная камера здесь состоит из четырех объективов, разрешение главного составляет 108 Мп. Также имеется сверхширик на 8 Мп, телевик на 5 Мп и камера глубины на 2 Мп. Селфи-камера одинарная, 16-мегапиксельная.

Экран смартфона 6,67-дюймовый. Используется AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Доступные расцветки — серая, голубая и бронзовая. Габариты — 164 х 76,5 х 8,1 мм, вес — 193 г.

Цены такие:

6 ГБ + 64 ГБ: Рекомендованная розничная цена $279

6 ГБ +128 ГБ: Рекомендованная розничная цена $299

8 ГБ + 128 ГБ: Рекомендованная розничная цена $329

Redmi Note 10S

Устройство оснащено чипом Helio G95, а также 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем. Объем ОЗУ составляет 6 или 8 ГБ, емкость накопителя — 64 или 128 ГБ. Батарея тут на 5000 мА*ч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Основная камера состоит из датчиков на 64, 8, 2 и 2 Мп. Селфи-камера тут 13-мегапиксельная. Цвета следующие — серый, белый и голубой. Габариты — 160,46 х 74,5 х 8,29 мм, вес — 178,8 г. Есть модуль NFC.

Цены:

6 ГБ + 64 ГБ: Рекомендованная розничная цена $229

6 ГБ + 128 ГБ: Рекомендованная розничная цена $249

8 Гб + 128 ГБ: Рекомендованная розничная цена $279

Redmi Note 10

От Redmi Note 10S девайс отличается чипсетом. Тут стоит Snapdragon 678. Кроме того, тут проще камера — на 48, 8, 2 и 2 Мп. А еще объем ОЗУ равен 4 ГБ. Наконец, отсутствует модуль NFC.

Цвета — серый, белый, зеленый.

Цены:

4 ГБ + 64 ГБ: Рекомендованная розничная цена $199

4ГБ + 128 ГБ: Рекомендованная розничная цена $229

Redmi Note 10 5G

Эта модель получила 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. В основе гаджета лежит Dimensity 700. Основная камера тройная, с датчиками на 48, 2 и 2 Мп. Селфи-камера тут 8-мегапиксельная. Емкость батареи равна 5000 мА*ч. Есть быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

Габариты — 161,81 х 75,34 х 8,92, вес — 190 г. Цвета — серебристый, серый, синий и зеленый.

Цены:

4 ГБ + 64 ГБ: Рекомендованная розничная цена $199

4ГБ + 128 ГБ: Рекомендованная розничная цена $229

О сроках появления и ценах в РФ будет сообщено позже. В Китае смартфоны начнут продавать уже в ближайшие дни.

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