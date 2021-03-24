Realme 8 и 8 Pro представлены официально — называем цены, характеристики

Не во всем лучше предшественников.

Компания Realme представила два своих долгожданных среднебюджетника, Realme 8 и Realme 8 Pro. В чем-то они лучше предшественников, а в чем-то, увы хуже.

Рассказываем.

Характеристики и цены Realme 8 и Realme 8 Pro

Realme 8 и Realme 8 Pro получили 6,4-дюймовые Super AMOLED-дисплеи с частотой обновления всего лишь 60 Гц. К слову, Realme 7 оснащался IPS-экраном, но зато был 90-герцовым. Разрешение обеих моделей Full HD+.

Realme 8 базируется на Helio G95 от MediaTek. Такой же чип лежал в основе Realme 7. Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч с зарядкой на 30 Вт также такой же, как у прошлой модели. Камеры тоже те же. И тыльные и фронтальная. Главный сенсор 64-мегапиксельный. Зато смартфон похудел. Его толщина равна 8 мм, а вес всего 177 г.

Объем ОЗУ варьируется от 4 до 8 ГБ. Выбора накопителя не предусмотрели, есть только версия на 128 ГБ. Ценник Realme 8 стартует с 205 долларов. Неплохо. Если у нас будет стоить тысяч 15, то гаджет ждет успех.

У Realme 8 Pro внутри Snapdragon 720G (да, тот же, что в Realme 7 Pro). Аккумулятор емкостью 4500 мА*ч также не изменился. А вот мощность зарядки отчего-то снизилась с 65 Вт до 50 Вт. Косяк! Объем ОЗУ (6 или 8 ГБ), а также накопителя (128 ГБ), увы, вновь без изменений. Хуже стала селфи-камера. У Realme 7 Pro она была 32-мегапиксельная, а теперь всего лишь 16-мегапиксельная. Стереодинамики тоже ушли в небытие. А вот тыльная камера получила крутой 108-мегапиксельный главный датчик. Прогресс!

Что еще? Realme 8 Pro умеет светиться в темноте. Цвет называется Illuminating Yellow.

Ценник? От 250 баксов.

В общем, так себе обновление…

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)