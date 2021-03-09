Realme 8 Pro: цена, характеристики, дата выхода

Потенциальный суперхит продаж.

Realme 7 Pro всем хорош. Мощный, красивый, с классной камерой и не слишком дорогой. А его преемник совершенно точно будет еще лучше. Тем более, что многое о нем уже известно.

Расскажем о Realme 8 Pro.

Цена

Тут все ясно и понятно. Realme 7 Pro стартовал в РФ с ценником в 28 000 рублей. Сейчас девайс можно найти на пару тысяч дешевле. Благодаря такой стоимости гаджет стал самым настоящим суперхитом на рынке.

Очевидно, что менять ценовую политику Realme не станет. Так что ожидаем тех же 28 000 рублей, плюс-минус 1-2 тысяч в ту или иную сторону.

Характеристики

SoC: Dimensity 720 или 730 от MediaTek (по слухам);

от MediaTek (по слухам); Дисплей: Super AMOLED с частотой обновления 90 или 120 Гц;

ОЗУ: 8 ГБ ;

; Флэш-память: 128 ГБ;

Батарея: 4500 мА*ч ;

; Быстрая зарядка: 65 Вт ;

; Тыльная камера: квадрокамера , главный датчик Samsung ISOCELL HM2 на 108 Мп с 3-кратным приближением, размер сенсора 1/1,52″ с пикселем 0,7 мкм, автофокусировка нового типа Super-PD, максимальное разрешение кадра 12 000 на 9000 пикселей , видео 4K на скорости 120 fps, режим съемки ночного неба и Луны.

, главный датчик с 3-кратным приближением, размер сенсора 1/1,52″ с пикселем 0,7 мкм, автофокусировка нового типа Super-PD, максимальное разрешение кадра , видео 4K на скорости 120 fps, режим съемки ночного неба и Луны. Селфи-камера: нет информации

Операционная система: Android 11 + Realme UI 2. 0 ;

; Другое: Дактилоскопический сканер в дисплее.

Дата выхода

Точная дата не названа. Но, учитывая, что гаджет уже успел засветиться в Geekbench и у разных регуляторов, случится это скоро. Уверен, что уже в марте. Ну и видео устройства ниже.

User convenience is our top priority. pic.twitter.com/UCnwWtlr7j — Madhav108MP (@MadhavSheth1) March 9, 2021

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