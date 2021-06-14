Realme 9: дата выхода, цена, характеристики
Будущий суперхит ритейла.
Realme 9 наверняка станет таким же хитом продаж, как и его предшественник, Realme 8. Когда смартфон появится? Явно не скоро. Ведь только недавно Realme представила Realme 8 и 8 Pro. Но некоторая информация уже есть. Как и качественные рендеры.
Изучим. Да, материал традиционно обновляемый.
Дата выхода
Думается, что до весны следующего года ждать не придется. Смартфон могут представить осенью 2021 года или зимой. Медлить с продажами в РФ не станут. Это не характерно для Realme.
Цена
20-22 тысячи рублей, вряд ли больше. Выводы делаем на основе цен Realme 8.
Характеристики
- SoC: ?
- Дисплей: ?
- Основная камера: главный датчик на 64 Мп
- Селфи-камера: ?
- Аккумулятор: ?
- ОС: Android 12 + фирменная оболочка от Realme
- Другое: дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB Type-C
Что еще почитать на тему?
- Realme 8 Pro: цена в России, характеристики, дата выхода, где купить
- Представлен Realme V3 — самый дешевый 5G-смартфон в мире
- Realme GT Neo: цена в России, характеристики, дата выхода
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.