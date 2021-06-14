От редакции

Realme 9: дата выхода, цена, характеристики

14 Июн, 2021

Realme 9: дата выхода, цена, характеристики

Будущий суперхит ритейла.

Realme 9 наверняка станет таким же хитом продаж, как и его предшественник, Realme 8. Когда смартфон появится? Явно не скоро. Ведь только недавно Realme представила Realme 8 и 8 Pro. Но некоторая информация уже есть. Как и качественные рендеры.

Изучим. Да, материал традиционно обновляемый.

Дата выхода

Думается, что до весны следующего года ждать не придется. Смартфон могут представить осенью 2021 года или зимой. Медлить с продажами в РФ не станут. Это не характерно для Realme.

Цена

20-22 тысячи рублей, вряд ли больше. Выводы делаем на основе цен Realme 8.

Характеристики

  • SoC: ?
  • Дисплей: ?
  • Основная камера: главный датчик на 64 Мп
  • Селфи-камера: ?
  • Аккумулятор: ?
  • ОС: Android 12 + фирменная оболочка от Realme
  • Другое: дактилоскопический сканер, встроенный в дисплей, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB Type-C

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