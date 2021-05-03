От редакции

Realme C11 уже в России — цена, характеристики

3 Май, 2021

Realme C11 уже в России — цена, характеристики

Самый недорогой смартфон Realme.

Сегодня компания Realme представила свой самый бюджетный смартфон 2021 года Realme C11 для нашего рынка. Гаджет уже можно приобрести, например, в «Связном». Что он из себя представляет?

Расскажем. Начнем со стоимости. Ведь это и есть главная фишка данного гаджета.

Цена в России

В «Связном» просят 8490 рублей. Но можно сэкономить, если зайти на Tmall AliExpress. Там есть скидки — если сложить их все, то девайс можно будет приобрести всего дешевле, чем за 7000 рублей! Почти даром. Скидки действуют до 11 мая, то есть, до конца праздников.

Характеристики Realme C11

А параметры? Речь идет о бюджетнике, поэтому не рассчитывайте на флагманскую начинку.

  • SoC: Unisoc SC9863A
  • Дисплей: 6,5-дюймовый с разрешением HD+
  • ОЗУ: 2 ГБ
  • Накопитель: 32 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Мощность зарядки: 10 мА*ч
  • Тыльная камера: 12 Мп
  • Фронтальная камера: 5 Мп
  • Остальное: модуль NFC (!)

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