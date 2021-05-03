Realme C11 уже в России — цена, характеристики
Самый недорогой смартфон Realme.
Сегодня компания Realme представила свой самый бюджетный смартфон 2021 года Realme C11 для нашего рынка. Гаджет уже можно приобрести, например, в «Связном». Что он из себя представляет?
Расскажем. Начнем со стоимости. Ведь это и есть главная фишка данного гаджета.
Цена в России
В «Связном» просят 8490 рублей. Но можно сэкономить, если зайти на Tmall AliExpress. Там есть скидки — если сложить их все, то девайс можно будет приобрести всего дешевле, чем за 7000 рублей! Почти даром. Скидки действуют до 11 мая, то есть, до конца праздников.
Характеристики Realme C11
А параметры? Речь идет о бюджетнике, поэтому не рассчитывайте на флагманскую начинку.
- SoC: Unisoc SC9863A
- Дисплей: 6,5-дюймовый с разрешением HD+
- ОЗУ: 2 ГБ
- Накопитель: 32 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Мощность зарядки: 10 мА*ч
- Тыльная камера: 12 Мп
- Фронтальная камера: 5 Мп
- Остальное: модуль NFC (!)
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