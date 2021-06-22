От редакции

Realme C25 уже можно купить в России — характеристики, цена

22 Июн, 2021

Realme C25 уже можно купить в России — характеристики, цена

Бюджетный, но интересный.

Компания Realme представила смартфон C25 для российского рынка. Это недорогой, но крайне интересный девайс, на который точно стоит обратить внимание. Подробнее о нем ниже.

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Цена в России

Официальная стоимость составляет 14 990 рублей. Но сейчас гаджет можно взять за 12 990 рублей. Скидка положена первым покупателям.

Когда можно будет купить

Уже сейчас. Продажи стартовали.

Характеристики

  • SoC: MediaTek Helio G70
  • Дисплей: 6,5-дюймовый IPS с разрешением HD+
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Накопитель: 64 ГБ
  • Основная камера: три датчика, главный на 48 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Батарея: 6000 мА*ч, есть поддержка реверсивной зарядки
  • ОС: Android 11 + Realme UI 2.0
  • Цвета: синий или черный
  • Остальное: NFC, сканер отпечатков пальцев

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