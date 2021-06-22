Realme C25 уже можно купить в России — характеристики, цена
Бюджетный, но интересный.
Компания Realme представила смартфон C25 для российского рынка. Это недорогой, но крайне интересный девайс, на который точно стоит обратить внимание. Подробнее о нем ниже.
Вперед.
Цена в России
Официальная стоимость составляет 14 990 рублей. Но сейчас гаджет можно взять за 12 990 рублей. Скидка положена первым покупателям.
Когда можно будет купить
Уже сейчас. Продажи стартовали.
Характеристики
- SoC: MediaTek Helio G70
- Дисплей: 6,5-дюймовый IPS с разрешением HD+
- ОЗУ: 4 ГБ
- Накопитель: 64 ГБ
- Основная камера: три датчика, главный на 48 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Батарея: 6000 мА*ч, есть поддержка реверсивной зарядки
- ОС: Android 11 + Realme UI 2.0
- Цвета: синий или черный
- Остальное: NFC, сканер отпечатков пальцев
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