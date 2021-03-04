Realme GT: цена, характеристики, дата выхода
Потенциальный суперхит среди флагманов.
Компания Realme представила свой флагманский смартфон Realme GT на базе топового чипсета Snapdragon 888. Эта модель отличается стильным дизайном, выдающимися параметрами и относительно низким ценником.
Подробнее ниже.
Цена
В Китае за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти просят 2799 юаней. Это примерно 32 000 рублей. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценивается в 3299 юаней, что составляет порядка 37 700 рублей.
Realme GT price.
8GB+128GB: ¥2799 (US$432 / ₹31,500)
12GB+256GB: ¥3299 (US$ 510 / ₹37,000)#realme #RealmeGT pic.twitter.com/gM3fyxjbNo
— TechTipster (@TechTipster_) March 4, 2021
Добавляем различные налоги и таможенные пошлины и получаем ценник в РФ на уровне 40-45 тысяч рублей. Что для флагмана весьма и весьма неплохо.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 888;
- Дисплей: 6,5-дюймовый Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит;
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ формата LPDDR5;
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ типа UFS 3.1;
- Батарея: 4500 мА*ч;
- Быстрая зарядка: есть, 65 Вт;
- Основная камера: тройная, 65+8+2 Мп;
- Селфи-камера: 16 Мп;
- Дактилоскопический датчик: есть, встроен в дисплей;
- Операционная система: Android 11 + Realme UI;
- Другое: Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 6, 5G, USB Type-C и 3.5 мм разъем для подключения проводных наушников.
Весьма и весьма достойно.
Realme GT 5G specs 👇 #realme #realmeGT5G #RealmeGT pic.twitter.com/eTxYf6YmGM
— TechTipster (@TechTipster_) March 4, 2021
Дата выхода
В Китае гаджет уже представлен. Когда доберется до нас? Думается, что к апрелю.
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