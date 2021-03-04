От редакции

Realme GT: цена, характеристики, дата выхода

4 Мар, 2021

Realme GT: цена, характеристики, дата выхода

Потенциальный суперхит среди флагманов.

Компания Realme представила свой флагманский смартфон Realme GT на базе топового чипсета Snapdragon 888. Эта модель отличается стильным дизайном, выдающимися параметрами и относительно низким ценником.

Подробнее ниже.

Цена

В Китае за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти просят 2799 юаней. Это примерно 32 000 рублей. Вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценивается в 3299 юаней, что составляет порядка 37 700 рублей.

Добавляем различные налоги и таможенные пошлины и получаем ценник в РФ на уровне 40-45 тысяч рублей. Что для флагмана весьма и весьма неплохо.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 888;
  • Дисплей: 6,5-дюймовый Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит;
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ формата LPDDR5;
  • Флэш-память: 128 или 256 ГБ типа UFS 3.1;
  • Батарея: 4500 мА*ч;
  • Быстрая зарядка: есть, 65 Вт;
  • Основная камера: тройная, 65+8+2 Мп;
  • Селфи-камера: 16 Мп;
  • Дактилоскопический датчик: есть, встроен в дисплей;
  • Операционная система: Android 11 + Realme UI;
  • Другое: Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 6, 5G, USB Type-C и 3.5 мм разъем для подключения проводных наушников.

Весьма и весьма достойно.

Дата выхода

В Китае гаджет уже представлен. Когда доберется до нас? Думается, что к апрелю.

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