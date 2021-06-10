Realme GT Neo: цена в России, характеристики, дата выхода

Потенциальный хит продаж.

Realme GT Neo — менее дорогая и не такая мощная версия Realme GT — пользуется в Поднебесной бешенной популярностью. Продажи уже перевалили за полмиллиона устройств. И это только в онлайне. Сколько смартфонов было продано в магазинах, остается только гадать. Расскажем об этом смартфоне подробно. Ну и попробуем угадать, когда он появится в России. И за сколько его будут отдавать.

Вперед!

Цена в России

В Китае, если перевести юани в доллары, получаем 275 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. А в России сколько за него придется заплатить? Думается, что порядка 23-25 тысяч рублей, не больше.

Характеристики

SoC: Dimensity 1200 от MediaTek

Дисплей: 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей, частота обновления 120 Гц

ОЗУ: 6 ГБ

Накопитель: 128 ГБ

Батарея: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 50 Вт

Тыльная камера: 64+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОС: Android 11 плюс фирменная оболочка Realme UI

Что еще: крутая система охлаждения с испарительной камерой, 3,5-мм джек для наушников, NFC

Дата выхода

На родине уже давно продается, с 8 апреля. А у нас? Кто его знает, но мы надеемся на июнь или начало июля. Известно, что глобальные продажи Realme GT начинаются 15 июня. До нас этот смартфон доберется до конца июня. Вряд ли младший брат Realme GT Neo сильно отстанет от старшего. А вы как думаете?

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