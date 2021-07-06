Redmi K40 Ultra: цена, характеристики, дата выхода
Еще один K40.
Останавливаться на достигнутом Xiaomi (владеет брендом Redmi) не планирует. Популярная серия K40 в скором времени обновится. И это будет флагман. Какой? Redmi K40 Ultra.
Подробнее ниже. Да, на фото Redmi K40 Gaming Edition, так как изображений K40 Ultra пока нет.
Цена
Дешевым смартфон не будет. Однозначно. Сколько попросят? Порядка $310 за самый простой вариант. У нас? От 23-25 тысяч рублей.
Характеристики
- SoC: Dimensity 1200
- Дисплей: частота обновления 120 Гц
- ОЗУ: не меньше 8 ГБ
- Накопитель: 64 или 128 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 120 Вт
- Тыльная камера: главный объектив на 64 МП
- Селфи-камера: ?
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
Дата выхода
K40 Ultra покажут до конца июля. Или в начале августа. Когда доберется до РФ. Либо в конце августа, либо в сентябре. Вполне возможно, что под другим наименованием.
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