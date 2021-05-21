Redmi Note 10 Ultra: цена, характеристики, дата выхода

Будущий хит продаж.

Скоро в Китае представят Redmi Note 10 Ultra, смартфон, который взял все лучшее от серии Redmi Note 10. Внешне спереди он похож на Xiaomi Mi 11 Special Edition, а сзади напоминает Redmo Note 10 5G. Расскажем о нем подробнее.

Вперед, к звездам!

Начнем со сроков, благо они уже известны.

Дата выхода

В Китае девайс представят на следующей неделе, 26 мая. Когда доберется до нас? Думается, что через месяц, вряд ли позже.

Цена

Ценник тоже известен. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 280 доллара. У нас такой смартфон будет стоить порядка 25 000 рублей, может чуть меньше или чуть больше. Также будут варианты: 6 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти.

Характеристики

Отличные, надо сказать.

SoC: MediaTek Dimensity 1100 с 5G-модемом.

с 5G-модемом. 6,53-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

6 или 8 ГБ ОЗУ.

128 или 256 ГБ флэш-памяти формата UFS 3.1.

Аккумулятор на 5000 мА*ч.

Быстрая зарядка мощностью 33 Вт.

Тройная тыльная камера с объективами на 64+8+5 Мп.

Селфи-камера на 16 Мп.

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