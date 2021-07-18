Redmi Note 11 Pro: цена, когда выйдет, характеристики
Хит продаж 2022 года.
Сейчас, когда люди восхищаются Redmi Note 10 Pro и пытаются приобрести его в магазинах по как можно более выгодной цене, Xiaomi уже вовсю работает над следующей серией — Redmi Note 11. И над Redmi Note 11 Pro, конечно.
Каким он будет? Дизайнеры с сайта Let’s Go Digital показали рендеры и видео с концептом устройства.
Посмотрели? Теперь о ценнике.
Цена Redmi Note 11 Pro
За Redmi Note 10 Pro просят 28 990 рублей. Вряд ли Redmi Note 11 Pro будет дороже. А если и будет, то незначительно. Вряд ли девайс перешагнет рубеж в 30 000 рублей.
Когда выйдет?
Ждем в марте 2022 года. В РФ продажи стартуют, вероятно, в конце весны.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 870 или эквивалент по мощности
- Дисплей: 6,7-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ
- Тыльная камера: тройная, главный датчик на 200 Мп
- Селфи-камера: ?
- ОС: Android 12 + MIUI 13
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