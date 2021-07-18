Redmi Note 11 Pro: цена, когда выйдет, характеристики

Хит продаж 2022 года.

Сейчас, когда люди восхищаются Redmi Note 10 Pro и пытаются приобрести его в магазинах по как можно более выгодной цене, Xiaomi уже вовсю работает над следующей серией — Redmi Note 11. И над Redmi Note 11 Pro, конечно.

Каким он будет? Дизайнеры с сайта Let’s Go Digital показали рендеры и видео с концептом устройства.



Посмотрели? Теперь о ценнике.

Цена Redmi Note 11 Pro

За Redmi Note 10 Pro просят 28 990 рублей. Вряд ли Redmi Note 11 Pro будет дороже. А если и будет, то незначительно. Вряд ли девайс перешагнет рубеж в 30 000 рублей.

Когда выйдет?

Ждем в марте 2022 года. В РФ продажи стартуют, вероятно, в конце весны.

Характеристики

SoC: Snapdragon 870 или эквивалент по мощности

Дисплей: 6,7-дюймовый AMOLED с частотой обновления 120 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флэш-память: 128 или 256 ГБ

Тыльная камера: тройная, главный датчик на 200 Мп

Селфи-камера: ?

ОС: Android 12 + MIUI 13

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