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Samsung Galaxy A02: цена в России, характеристики, дата выхода

7 Фев, 2021

Samsung Galaxy A02: цена в России, характеристики, дата выхода

Отличный бюджетник.

Вот он, ультрабюджетный смартфон от Samsung с огромной батареей. Речь идет о Samsung Galaxy A02, продажи которого начинаются в РФ (как раз через 10 дней после его премьеры в солнечном Таиланде).

Чем примечателен?

Цена Galaxy A02

В первую очередь, эта модель привлекательна для тех, кто не хочет тратить на смартфон целое состояние. А стоит гаджет всего 8 990 рублей. «Связной», к слову, уже продает. Столько просят за простую версию с 2 ГБ ОЗУ и накопителем на 32 ГБ. Есть еще вариант с 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти. Но ценник этой модели пока не называется.

Характеристики Galaxy A02

Простые (еще бы, речь об ультрабюджетнике).

  • SoC: MediaTek MT6739;
  • Экран: 6,5-дюймовый HD+ (1560 х 720 пикселей);
  • Тыльная камера: 13+2 Мп;
  • Фронтальная камера: 5 Мп;
  • ОЗУ: 2 или 3 ГБ;
  • Флэш-память: 32 или 64 ГБ;
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч;
  • Мощность зарядки: 7,75 Вт;
  • ОС: Android 10 + OneUI;
  • Цвета: Черный, красный, синий;
  • Прочее: 3,5-мм «джек», NFC, 2 SIM.

Дата выхода

Уже!

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