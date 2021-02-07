Samsung Galaxy A02: цена в России, характеристики, дата выхода
Отличный бюджетник.
Вот он, ультрабюджетный смартфон от Samsung с огромной батареей. Речь идет о Samsung Galaxy A02, продажи которого начинаются в РФ (как раз через 10 дней после его премьеры в солнечном Таиланде).
Чем примечателен?
Цена Galaxy A02
В первую очередь, эта модель привлекательна для тех, кто не хочет тратить на смартфон целое состояние. А стоит гаджет всего 8 990 рублей. «Связной», к слову, уже продает. Столько просят за простую версию с 2 ГБ ОЗУ и накопителем на 32 ГБ. Есть еще вариант с 3 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти. Но ценник этой модели пока не называется.
Характеристики Galaxy A02
Простые (еще бы, речь об ультрабюджетнике).
- SoC: MediaTek MT6739;
- Экран: 6,5-дюймовый HD+ (1560 х 720 пикселей);
- Тыльная камера: 13+2 Мп;
- Фронтальная камера: 5 Мп;
- ОЗУ: 2 или 3 ГБ;
- Флэш-память: 32 или 64 ГБ;
- Аккумулятор: 5000 мА*ч;
- Мощность зарядки: 7,75 Вт;
- ОС: Android 10 + OneUI;
- Цвета: Черный, красный, синий;
- Прочее: 3,5-мм «джек», NFC, 2 SIM.
Дата выхода
Уже!
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