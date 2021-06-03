От редакции

Samsung Galaxy A22: характеристики, цена, дата выхода

3 Июн, 2021

Samsung Galaxy A22: характеристики, цена, дата выхода

Очевидный суперхит продаж.

Уже скоро южнокорейский техногигант Samsung представит свой новый бюджетный смартфон Galaxy A22 (у нас 4G-версию). Страница тех. поддержки уже обнаружена на российском сайте. Это однозначный суперхит продаж. Гаджет будет мощным и недорогим. Как раз то, что нужно для российского рынка.

Подробнее ниже.

Характеристики

  • Чипсет: Helio G80 от компании MediaTek.
  • Экран: 6,4-дюймовая AMOLED-панель (Full HD+ и 60 Гц)
  • Оперативная память: 4 или 6 ГБ.
  • Накопитель: 64 или 128 ГБ.
  • Аккумулятор: большоая, на 5000 мА*ч (скоростная зарядка на 15 Вт).
  • Основная камера: 48+5+2 Мп.
  • Фронтальная камера: 13 Мп.
  • ОС: Android 11 и фирменная оболочка от Samsung под названием One UI.

Цена

Вряд ли более 15 000 рублей. За эти деньги вряд ли удастся найти что-то лучше.

Дата выхода

Ожидаем до конца июня.

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