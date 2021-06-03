Samsung Galaxy A22: характеристики, цена, дата выхода
Очевидный суперхит продаж.
Уже скоро южнокорейский техногигант Samsung представит свой новый бюджетный смартфон Galaxy A22 (у нас 4G-версию). Страница тех. поддержки уже обнаружена на российском сайте. Это однозначный суперхит продаж. Гаджет будет мощным и недорогим. Как раз то, что нужно для российского рынка.
Подробнее ниже.
Характеристики
- Чипсет: Helio G80 от компании MediaTek.
- Экран: 6,4-дюймовая AMOLED-панель (Full HD+ и 60 Гц)
- Оперативная память: 4 или 6 ГБ.
- Накопитель: 64 или 128 ГБ.
- Аккумулятор: большоая, на 5000 мА*ч (скоростная зарядка на 15 Вт).
- Основная камера: 48+5+2 Мп.
- Фронтальная камера: 13 Мп.
- ОС: Android 11 и фирменная оболочка от Samsung под названием One UI.
Цена
Вряд ли более 15 000 рублей. За эти деньги вряд ли удастся найти что-то лучше.
Дата выхода
Ожидаем до конца июня.
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