Samsung Galaxy A22: характеристики, цена, дата выхода

Очевидный суперхит продаж.

Уже скоро южнокорейский техногигант Samsung представит свой новый бюджетный смартфон Galaxy A22 (у нас 4G-версию). Страница тех. поддержки уже обнаружена на российском сайте. Это однозначный суперхит продаж. Гаджет будет мощным и недорогим. Как раз то, что нужно для российского рынка.

Подробнее ниже.

Характеристики

Чипсет: Helio G80 от компании MediaTek .

. Экран: 6,4-дюймовая AMOLED-панель (Full HD+ и 60 Гц)

Оперативная память: 4 или 6 ГБ .

. Накопитель: 64 или 128 ГБ .

. Аккумулятор: большоая, на 5000 мА*ч (скоростная зарядка на 15 Вт).

(скоростная зарядка на 15 Вт). Основная камера: 48+5+2 Мп .

. Фронтальная камера: 13 Мп .

. ОС: Android 11 и фирменная оболочка от Samsung под названием One UI .

Цена

Вряд ли более 15 000 рублей. За эти деньги вряд ли удастся найти что-то лучше.

Дата выхода

Ожидаем до конца июня.

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