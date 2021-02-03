Samsung Galaxy A52: дата выхода, цена в России, характеристики
100% хит продаж.
У Samsung Galaxy A52 есть все шансы стать самым популярным смартфоном в России в 2021 году. Еще бы, у него будут потрясающие характеристики и относительно невысокий ценник.
Каким он будет, когда выйдет, сколько за него попросят? Расскажем.
Дата выхода Samsung Galaxy A52
Мы ждем, что Samsung официально представит смартфон уже в феврале. Продажи в России стартуют в марте или апреле, вряд ли позже.
Цена в России
Мы знаем (благодаря бельгийскому оператору сотовой связи) цены гаджета в Европе.
Они такие:
- Galaxy A52 4G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 369 евро (около $450);
- Galaxy A52 4G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 429 евро (около $520).
А у нас?
- Galaxy A52 4G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — порядка 40-43 тысяч рублей;
- Galaxy A52 4G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — порядка 50 тысяч рублей.
Характеристики
Параметры 4G-версии (а именно она нас интересует, 5G-вариант в РФ не выйдет) следующие:
- SoC: Snapdragon 720G;
- Дисплей: 6,46-дюймовый sAMOLED-дисплей типа Infinity-O с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 пикселей);
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ;
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ;
- Основная камера: 4 сенсора, 64+12+5+5 Мп;
- Фронтальная камера: 1 датчик, 32 Мп;
- Аккумулятор: 4500 мА*ч;
- Быстрая зарядка: Есть, но мощность не слишком высокая, всего 15 Вт;
- Расцветки: черная, белая, синяя, фиолетовая;
- Дактилоскопический сканер: есть, встроен в экран;
- SIM-карты: две;
- Габариты: 159,9 х 75,1 х 8,4 мм;
- Операционная система: Android 11 с фирменной надстройкой One UI.
В общем, очень круто!
Samsung Galaxy A52 5G
6.46" FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display
1080×2400 pixels
Snapdragon 750G
6GB RAM
128GB internal storage
32MP | 64MP + Ultra-wide + Depth + Macro
In-display FPS
Samsung Pay
4500mAh battery
15W adaptive charging
One UI 3
Android 11#SamsungGalaxyA52 #5G pic.twitter.com/HFJe8YK0CR
— TechTipster (@TechTipster_) February 3, 2021
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