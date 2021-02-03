Samsung Galaxy A52: дата выхода, цена в России, характеристики

100% хит продаж.

У Samsung Galaxy A52 есть все шансы стать самым популярным смартфоном в России в 2021 году. Еще бы, у него будут потрясающие характеристики и относительно невысокий ценник.

Каким он будет, когда выйдет, сколько за него попросят? Расскажем.

Дата выхода Samsung Galaxy A52

Мы ждем, что Samsung официально представит смартфон уже в феврале. Продажи в России стартуют в марте или апреле, вряд ли позже.

Цена в России

Мы знаем (благодаря бельгийскому оператору сотовой связи) цены гаджета в Европе.

Они такие:

Galaxy A52 4G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 369 евро (около $450);

Galaxy A52 4G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 429 евро (около $520).

А у нас?

Galaxy A52 4G с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — порядка 40-43 тысяч рублей ;

; Galaxy A52 4G с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — порядка 50 тысяч рублей .

Характеристики

Параметры 4G-версии (а именно она нас интересует, 5G-вариант в РФ не выйдет) следующие:

SoC: Snapdragon 720G ;

; Дисплей: 6,46-дюймовый sAMOLED -дисплей типа Infinity-O с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 пикселей);

-дисплей типа Infinity-O с разрешением Full HD+ (2400 на 1080 пикселей); ОЗУ: 6 или 8 ГБ ;

; Флэш-память: 128 или 256 ГБ ;

; Основная камера: 4 сенсора, 64+12+5+5 Мп ;

; Фронтальная камера: 1 датчик, 32 Мп ;

; Аккумулятор: 4500 мА*ч ;

; Быстрая зарядка: Есть, но мощность не слишком высокая, всего 15 Вт ;

; Расцветки: черная, белая, синяя, фиолетовая;

Дактилоскопический сканер: есть, встроен в экран;

SIM-карты: две;

Габариты: 159,9 х 75,1 х 8,4 мм ;

; Операционная система: Android 11 с фирменной надстройкой One UI.

В общем, очень круто!

Samsung Galaxy A52 5G 6.46" FHD+ Super AMOLED Infinity-O Display

1080×2400 pixels

Snapdragon 750G

6GB RAM

128GB internal storage

32MP | 64MP + Ultra-wide + Depth + Macro

In-display FPS

Samsung Pay

4500mAh battery

15W adaptive charging

One UI 3

Android 11#SamsungGalaxyA52 #5G pic.twitter.com/HFJe8YK0CR — TechTipster (@TechTipster_) February 3, 2021

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