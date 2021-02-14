Samsung Galaxy A72: дата выхода, цена, характеристики

Еще один потенциальный бестселлер.

Samsung Galaxy A52 скорее всего выпустят вместе с другим потенциальным хитом продаж, Galaxy A72. Случится это уже совсем скоро. Гаджет проходит сертификации, засвечивается у регуляторов, а еще инсайдеры регулярно публикуют о нем все новую и новую информацию.

Каким он будет, когда выйдет и во сколько обойдется? Расскажем.

Дата выхода

Велика вероятность, что девайс представят уже в марте. Тогда же стартуют продажи. В том числе и в России.

Цена

Сообщается, что Samsung Galaxy A72 4G будет стоить в Германии от 449 (за вариант с 128 ГБ флэш-памяти) до 509 евро (за версию на 256 ГБ). У нас? Не меньше 50 000 рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 750G (5G-версия) и Snapdragon 720G (4G-версия) ;

; Дисплей: 6,7-дюймовый sAMOLED с частотой обновления 90 Гц ;

; ОЗУ: 8 ГБ ;

; Флэш-память: 128 или 256 ГБ ;

; Основная камера: четыре датчика на 64, 8, 12 и 2 Мп ;

; Селфи-камера: 32 Мп ;

; Батарея: 5000 мА*ч ;

; ОС: Android 11 + One UI последней версии;

последней версии; Защита: IP67 ;

; Остальное: встроенный в экран дактилоскопический сенсор.

В общем, достойно.

Samsung Galaxy A72 4G Render & specifications.

6.7" FHD+ sAMOLED Display

90Hz refresh rate

Snapdragon 720G SoC

64+8+12+2MP Quad Camera

32MP Front Camera

5000 mAh battery

In-display Fingerprint scanner

IP67 certified

Android 11 Via: https://t.co/b5PO7E20lC pic.twitter.com/IdLQ9qAgvb — Ankit (@TechnoAnkit1) February 13, 2021

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