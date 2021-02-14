Samsung Galaxy A72: дата выхода, цена, характеристики
Еще один потенциальный бестселлер.
Samsung Galaxy A52 скорее всего выпустят вместе с другим потенциальным хитом продаж, Galaxy A72. Случится это уже совсем скоро. Гаджет проходит сертификации, засвечивается у регуляторов, а еще инсайдеры регулярно публикуют о нем все новую и новую информацию.
Каким он будет, когда выйдет и во сколько обойдется? Расскажем.
Дата выхода
Велика вероятность, что девайс представят уже в марте. Тогда же стартуют продажи. В том числе и в России.
Цена
Сообщается, что Samsung Galaxy A72 4G будет стоить в Германии от 449 (за вариант с 128 ГБ флэш-памяти) до 509 евро (за версию на 256 ГБ). У нас? Не меньше 50 000 рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 750G (5G-версия) и Snapdragon 720G (4G-версия);
- Дисплей: 6,7-дюймовый sAMOLED с частотой обновления 90 Гц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Флэш-память: 128 или 256 ГБ;
- Основная камера: четыре датчика на 64, 8, 12 и 2 Мп;
- Селфи-камера: 32 Мп;
- Батарея: 5000 мА*ч;
- ОС: Android 11 + One UI последней версии;
- Защита: IP67;
- Остальное: встроенный в экран дактилоскопический сенсор.
В общем, достойно.
Samsung Galaxy A72 4G Render & specifications.
6.7" FHD+ sAMOLED Display
90Hz refresh rate
Snapdragon 720G SoC
64+8+12+2MP Quad Camera
32MP Front Camera
5000 mAh battery
In-display Fingerprint scanner
IP67 certified
Android 11
Via: https://t.co/b5PO7E20lC pic.twitter.com/IdLQ9qAgvb
— Ankit (@TechnoAnkit1) February 13, 2021
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