От редакции

Samsung Galaxy A72: дата выхода, цена, характеристики

14 Фев, 2021

Samsung Galaxy A72: дата выхода, цена, характеристики

Еще один потенциальный бестселлер.

Samsung Galaxy A52 скорее всего выпустят вместе с другим потенциальным хитом продаж, Galaxy A72. Случится это уже совсем скоро. Гаджет проходит сертификации, засвечивается у регуляторов, а еще инсайдеры регулярно публикуют о нем все новую и новую информацию.

Каким он будет, когда выйдет и во сколько обойдется? Расскажем.

Дата выхода

Велика вероятность, что девайс представят уже в марте. Тогда же стартуют продажи. В том числе и в России.

Цена

Сообщается, что Samsung Galaxy A72 4G будет стоить в Германии от 449 (за вариант с 128 ГБ флэш-памяти) до 509 евро (за версию на 256 ГБ). У нас? Не меньше 50 000 рублей.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 750G (5G-версия) и Snapdragon 720G (4G-версия);
  • Дисплей: 6,7-дюймовый sAMOLED с частотой обновления 90 Гц;
  • ОЗУ: 8 ГБ;
  • Флэш-память: 128 или 256 ГБ;
  • Основная камера: четыре датчика на 64, 8, 12 и 2 Мп;
  • Селфи-камера: 32 Мп;
  • Батарея: 5000 мА*ч;
  • ОС: Android 11 + One UI последней версии;
  • Защита: IP67;
  • Остальное: встроенный в экран дактилоскопический сенсор.

В общем, достойно.

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