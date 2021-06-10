От редакции

Samsung Galaxy M32: дата выхода, цена, характеристики

10 Июн, 2021

Samsung Galaxy M32: дата выхода, цена, характеристики

Прослужит долго!

Гигантская батарея, достойная SoC, большой экран и много оперативной и флэш-памяти. Уже звучит идеально. И это мы не сказали еще о потенциально невысокой стоимости Samsung Galaxy M32.

Один из самых интересных смартфонов Samsung на подходе.

Дата выхода

Точной информации нет, но гаджет уже был сертифицирован у регулятора FCC.  А это прямое указание на скорую презентацию и старт продаж. Ждем летом. Однозначно.

Цена

Samsung пока молчит. Поэтому проводим аналогии с предыдущей моделью серии. Сейчас Galaxy M31 стоит у нас порядка 20 000 рублей. Так что предположим, что и Galaxy M32 будет оценен в те же 20 тысяч.

Характеристики

Такие:

  • SoC: 12-нм MediaTek Helio G85
  • Экран: 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей типа Infinity-U с разрешением Full HD+
  • ОЗУ: 4 или 6 ГБ
  • Накопитель: 64 или 128 ГБ (+microSD, если надо больше, максимальной емкости 1 ТБ)
  • Аккумулятор: 6000 мА*ч
  • Быстрая заряда: да, но мощность не названа
  • Тыльная камера: 48+8+5+5 Мп (основная камера, ширик, макрокамера и сенсор глубины)
  • Селфи-камера: 20 Мп
  • Габариты: 160 x 74 x 9 мм
  • Вес: 196 г
  • ОС: Android 11 + One UI последней версии
  • Цвета: черный или синий

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