Samsung Galaxy M32: дата выхода, цена, характеристики
Прослужит долго!
Гигантская батарея, достойная SoC, большой экран и много оперативной и флэш-памяти. Уже звучит идеально. И это мы не сказали еще о потенциально невысокой стоимости Samsung Galaxy M32.
Один из самых интересных смартфонов Samsung на подходе.
Дата выхода
Точной информации нет, но гаджет уже был сертифицирован у регулятора FCC. А это прямое указание на скорую презентацию и старт продаж. Ждем летом. Однозначно.
Цена
Samsung пока молчит. Поэтому проводим аналогии с предыдущей моделью серии. Сейчас Galaxy M31 стоит у нас порядка 20 000 рублей. Так что предположим, что и Galaxy M32 будет оценен в те же 20 тысяч.
Характеристики
Такие:
- SoC: 12-нм MediaTek Helio G85
- Экран: 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей типа Infinity-U с разрешением Full HD+
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ
- Накопитель: 64 или 128 ГБ (+microSD, если надо больше, максимальной емкости 1 ТБ)
- Аккумулятор: 6000 мА*ч
- Быстрая заряда: да, но мощность не названа
- Тыльная камера: 48+8+5+5 Мп (основная камера, ширик, макрокамера и сенсор глубины)
- Селфи-камера: 20 Мп
- Габариты: 160 x 74 x 9 мм
- Вес: 196 г
- ОС: Android 11 + One UI последней версии
- Цвета: черный или синий
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