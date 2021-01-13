Samsung Galaxy S20 FE: цена, характеристики, камера

Отличный смартфон.

Samsung Galaxy S20 FE продается у нас уже достаточно давно. Это полноценный флагманский смартфон, который стоит значительно дешевле, чем просто Galaxy S20. При этом, характеристики у него топовые. Рекомендуем ли мы его к покупке? Вполне.

Судите сами.

Цена Samsung Galaxy S20 FE

Официальный ценник равен 49 990 рублям. Но в магазинах его реально найти и дешевле. Например, за 45 000 рублей (а в периоды распродаж даже дешевле). За эти деньги вы получите крутой смартфон с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ.

Характеристики Samsung Galaxy S20 FE

Он даже не хуже, чем iPhone 12!

Экран: 6,5-дюймовый Super AMOLED с разрешением 2400 на 1080 пикселей, да еще и с частотой обновления 120 Гц ( дисплей тут круче, чем у новых айфонов );

); SoC: Exynos 990 (работает быстро, для любых современных игр сгодится);

ОЗУ: 6 ГБ;

Накопитель: 128 ГБ (плюс можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ);

Основная камера : тройная, с датчиками на 12+12+8 Мп, 3-кратный оптический зум;

: тройная, с датчиками на 12+12+8 Мп, 3-кратный оптический зум; Селфи-камера : одинарная, на 32 Мп;

: одинарная, на 32 Мп; Батарея: 4500 мА*ч (держит долго).

А как он снимает? Неплохо. Даже отлично. Эксперты отмечают точный баланс белого, идеальную экспозицию, хорошую детализацию. У смартфона великолепный сверхширик. А вот телевик мог бы быть и лучше, детализации ему явно не хватает. Как снимает ночью? Сносно, но шумов многовато. А видео? Стабилизация на высоте, как и экспозиция, но вот автофокус слабый.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)