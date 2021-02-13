Samsung Galaxy S21 FE: дата выхода, цена, характеристики

Доступный флагман становится ближе.

Совсем скоро Samsung представит свой новый смартфон из флагманской серии Galaxy S21. Речь идет о самой недорогой модели Galaxy S21 FE.

Характеристики устройства уже известны. Как и цена.

Дата выхода

Учитывая, что гаджет уже проходит сертификацию (например, он был замечен в базе данных индийской BIS), ждать вряд ли придется долго. Премьера, вероятно, состоится уже в марте или апреле. А продажи стартуют в мае. В том числе и в России.

Цена

Утверждается, что Samsung готовит две версии Galaxy S21 FE, 5G и 4G. У нас, по понятным причинам, будет продаваться последняя. И стоить она будет в районе 50 000 рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 870 (5G) и Exynos 990 (4G) ;

; Экран: 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц;

с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц; ОЗУ: 8 ГБ ;

; Флэш-память: 128 или 256 ГБ ;

; Батарея: 4500 мА*ч ;

; Тыльная камера: тройная, с главным сенсором на 12 Мп, ультраширокоугольным датчиком на 12 Мп и телевиком на 8 Мп (3-кратный оптический зум);

Селфи-камера: 32 Мп;

ОС: Android 11 с One UI последней версии;

Другое: корпус с пластиковой крышкой сзади, дактилоскопический датчик (подэкранный), поддержка быстрой зарядки.

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