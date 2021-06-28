Samsung Galaxy S22 Ultra: дата выхода, цена, характеристики

Топовый смартфон.

В начале следующего года, а если повезет, то в конце текущего, компания Samsung представит свою флагманскую серию Samsung Galaxy S22. Ожидается базовая версия, вариант + и, конечно, флагман S22 Ultra. Последний — наиболее интересен.

Подробнее ниже.

Дата выхода

Как было сказано выше, либо декабрь 2021 года, либо январь 2022 года.

Цена

Стоить девайс будет дорого. Рассчитывайте в России на 110 тысяч за версию с минимальным накопителем и около 130 тысяч рублей за вариант с максимальным объемом флэш-памяти.

Характеристики

Samsung Galaxy S22 Ultra единственным в серии получит корпус со стеклянной задней крышкой.

А еще закругленный по края экран.

SoC: Snapdragon 895 или Exynos 2200 с GPU от AMD (зависит от региона, какой именно)

Дисплей: 6,81-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением QHD+

ОЗУ: от 12 до 16 ГБ

Накопитель от 128 ГБ до 1 ТБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Тыльная камера: оптика от Olympus с самым совершенным на рынке оптическим зумом, стабилизация изображения со сдвигом объектива

Селфи камера: нет информации

ОС: Android 12 + One UI 4.0

Остальное: поддержка стилуса S Pen, система активного охлаждения с вентилятором (как у видеокарт), поддержка в играх рейтрейсинга

Изображения

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