Samsung Galaxy Tab S7 FE: цена, характеристики, когда и где купить

Классный планшет.

Samsung привезла в Россию фанатское издание (Fan Edition) своего топового планшета Galaxy Tab S7. Известны характеристики, стоимость и сроки начала продаж.

Рассказываем о Galaxy Tab S7 FE, первом планшете от южнокорейского гиганта FE-серии.

Начнем с самого интересного.

Цена Samsung Galaxy Tab S7 FE в России

Ценник такой:

Galaxy Tab S7 FE с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ (LTE) — 49 990 рублей

Galaxy Tab S7 FE с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ (LTE) — 54 990 рублей

Характеристики

Параметры вполне достойные:

SoC: Snapdragon 750 G.

G. Дисплей: тот же размер, что и у простого Galaxy Tab S7. Тут стоит 12,4-дюймовый IPS с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Пиковая яркость 500 нит.

ОЗУ: 4 или 6 ГБ.

Объем флэш-памяти: 64 или 128 ГБ.

Батарея: гигантская, аж 10 090 мА*ч . Поддерживается скоростная зарядка мощностью 45 Вт.

. Поддерживается скоростная зарядка мощностью 45 Вт. Камеры: основная на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп.

ОС: Android 11 + фирменная оболочка One UI 3.1.

Когда и где купить

Продажи стартуют 10 июня. Приобрести можно во всех торговых сетях, продающих технику. В сети также.

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