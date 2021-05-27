Samsung Galaxy Tab S7 FE: цена, характеристики, когда и где купить
Классный планшет.
Samsung привезла в Россию фанатское издание (Fan Edition) своего топового планшета Galaxy Tab S7. Известны характеристики, стоимость и сроки начала продаж.
Рассказываем о Galaxy Tab S7 FE, первом планшете от южнокорейского гиганта FE-серии.
Начнем с самого интересного.
Цена Samsung Galaxy Tab S7 FE в России
Ценник такой:
- Galaxy Tab S7 FE с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ (LTE) — 49 990 рублей
- Galaxy Tab S7 FE с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ (LTE) — 54 990 рублей
Характеристики
Параметры вполне достойные:
- SoC: Snapdragon 750G.
- Дисплей: тот же размер, что и у простого Galaxy Tab S7. Тут стоит 12,4-дюймовый IPS с разрешением 2560 на 1600 пикселей. Пиковая яркость 500 нит.
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ.
- Объем флэш-памяти: 64 или 128 ГБ.
- Батарея: гигантская, аж 10 090 мА*ч. Поддерживается скоростная зарядка мощностью 45 Вт.
- Камеры: основная на 8 Мп, фронтальная на 5 Мп.
- ОС: Android 11 + фирменная оболочка One UI 3.1.
Когда и где купить
Продажи стартуют 10 июня. Приобрести можно во всех торговых сетях, продающих технику. В сети также.
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