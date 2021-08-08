Samsung Galaxy Z Flip 3: дата выхода, цена, характеристики
Великолепный смартфон с гибким дисплеем.
О флагманском Samsung Galaxy Z Fold 3 мы вам уже рассказывали. Но корейский техногигант также готовит еще одну модель с гибким дисплеем. Это Galaxy Z Flip 3. Почти такая же крутая, но в другом форм-факторе и с более низким ценником.
Подробнее ниже.
Дата выхода
Смартфон представят 11 августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Тогда же назовут дату старта продаж Думается, что в Россию девайс прибудет в начале сентября.
Цена
В Европе так:
- Samsung Galaxy Z Flip 3 с накопителем на 128 ГБ — 1100 евро
- Samsung Galaxy Z Flip 3 с накопителем на 256 ГБ — 1150 евро
За версию Samsung Galaxy Z Flip3 5G на 128 ГБ попросят 1100 евро. А за модель с накопителем на 256 ГБ уже 1150 евро.
А в России. От 100 000 рублей.
Характеристики
Известны, благодаря инсайдерам, на 100%.
- SoC: Qualcomm Snapdragon 888
- Дисплей: 6,7-дюймов в открытом состоянии, конечно же, AMOLED; 2640 × 1080 пикселей, частота обновления 120 Гц; защита Corning Gorilla Glass Victus
- Внешний дисплей: крошечный, 1,9-дюймовый на 260× 512 пикселей
- Камера: двойная, 12+12 Мп
- Селфи-камера: 10 Мп
- ОЗУ: 8 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Батарея: 3300 мА*ч
- ОС: Android 11 и One UI последней версии
- Что еще: NFC, сканер отпечатков пальцев сбоку
- Габариты: 166 на 72,2 на 6,9 мм
- Вес: 183 г
Дизайн
Во многом, как у прошлых двух поколений. Смотрим.
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