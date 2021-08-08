Samsung Galaxy Z Flip 3: дата выхода, цена, характеристики

Великолепный смартфон с гибким дисплеем.

О флагманском Samsung Galaxy Z Fold 3 мы вам уже рассказывали. Но корейский техногигант также готовит еще одну модель с гибким дисплеем. Это Galaxy Z Flip 3. Почти такая же крутая, но в другом форм-факторе и с более низким ценником.

Подробнее ниже.

Дата выхода

Смартфон представят 11 августа на мероприятии Galaxy Unpacked. Тогда же назовут дату старта продаж Думается, что в Россию девайс прибудет в начале сентября.

Цена

В Европе так:

Samsung Galaxy Z Flip 3 с накопителем на 128 ГБ — 1100 евро

Samsung Galaxy Z Flip 3 с накопителем на 256 ГБ — 1150 евро

За версию Samsung Galaxy Z Flip3 5G на 128 ГБ попросят 1100 евро. А за модель с накопителем на 256 ГБ уже 1150 евро.

А в России. От 100 000 рублей.

Характеристики

Известны, благодаря инсайдерам, на 100%.

SoC: Qualcomm Snapdragon 888

Дисплей: 6,7-дюймов в открытом состоянии, конечно же, AMOLED; 2640 × 1080 пикселей, частота обновления 120 Гц; защита Corning Gorilla Glass Victus

Внешний дисплей: крошечный, 1,9-дюймовый на 260× 512 пикселей

Камера: двойная, 12+12 Мп

Селфи-камера: 10 Мп

ОЗУ: 8 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Батарея: 3300 мА*ч

ОС: Android 11 и One UI последней версии

Что еще: NFC, сканер отпечатков пальцев сбоку

Габариты: 166 на 72,2 на 6,9 мм

Вес: 183 г

Дизайн

Во многом, как у прошлых двух поколений. Смотрим.

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