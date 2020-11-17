Samsung Smart TV или Смарт ТВ от LG : что лучше и что выбрать ?

Подробный разбор.



В России, как и в мире в целом, рынок телевизоров между собой делят гиганты Samsung и LG. У них обычно самые передовые или отличные дисплеи в своём ценовом сегменте. SmartTV у них – это две совершенно разные системы. Все плюсы и минусы в нашем материале. Поехали!

Начнём вообще с ПО этих гигантов.

У Samsung используется OS Tizen. Это платформа, основанная на Linux, как и Андроид. Её разработка ведётся аж с 2011 года. Tizen задумывался как конкурент зелёному роботу. В 2019-ом году Самсунг разрешила всем желающим использовать её. Но пока только южнокорейский гигант строит на ней свои умные телевизоры и умные часы.

LG выбрала для своих телевизоров WebOS. Эта система тоже на базе Linux и тоже должна была стать конкурентом для Android. Её начала разрабатывать ещё Palm, потом HP, но в итоге LG с 2013 года возглавляет работу над этой системой. WebOS тоже могут использовать любые желающие с 2018-ого.

Теперь поговорим о самих смартах.

Стоит сказать, что качество работы и быстродействие зависит от модели вашего телевизора напрямую. Чем новее и дороже ваш телевизор, тем больше у него памяти и мощнее процессор. Тот же принцип, что и у любой умной техники.

Samsung SmartTV.

Плюсы:

Очень удобное быстрое меню с приложениями – всё на виду.

с приложениями – всё на виду. Выход из сна за одну секунду . Никакого ожидания загрузки системы.

. Никакого ожидания загрузки системы. Приложений море . И это естественно, ведь Samsung продаёт телевизоров больше всех в мире.

. И это естественно, ведь Samsung продаёт телевизоров больше всех в мире. Быстрые настройки . Во время просмотра фильма можно настроить изображения, уровень подсветки, эквалайзер звука и другое. Фильм прерывать не нужно, всё происходит в быстром меню внизу экрана.

. Во время просмотра фильма можно настроить изображения, уровень подсветки, эквалайзер звука и другое. Фильм прерывать не нужно, всё происходит в быстром меню внизу экрана. Запуск приложений такой же молниеносный, как и включение самого телевизора.

такой же молниеносный, как и включение самого телевизора. Вместо пульта можно использовать телефон Самсунг .

можно использовать . Через Bluetooth можно воспроизводить любой контент на большом экране с телефона .

можно воспроизводить любой контент на большом экране . Если у вас есть смартфон от Samsung, то можно войти под своим аккаунтом в ТВ без дополнительных вводов данных и создания учёток.

Минусы:

Самсунг экономит на памяти . В какой-то момент становится невозможным обновить ПО – недостаточно свободного места. Это касается недорогих моделей, но всё равно неприятно.

. В какой-то момент становится невозможным обновить ПО – недостаточно свободного места. Это касается недорогих моделей, но всё равно неприятно. Запутанный магазин приложений. В нём легко можно найти и установить приложение. Но список установленных программ запрятан очень глубоко. Если вы хотите обновить свой недорогой телевизор и для этого приходится удалять приложения, то нервы вам обеспечены.

Если вы покупаете недорогой умный телевизор от Самсунг, то скорее всего вам положат архаичный пульт с сотней кнопок.

Здесь вам сразу лайфхак от бывалого: оригинальный современный пульт стоит 2000 руб, за то же самое на Али просят 200 руб. Единственное отличие: нет поддержки голосовых команд. Ещё люди пишут в комментариях, что такие пульты работают всего пару месяцев. Мой работает уже полгода и ничего. Даже падения переносит с честью.

Популярный баг: если вы всё время используете одно и то же приложение. То есть просто выключаете ТВ при воспроизведении, а после включения у вас сразу запускается та же программа и вы продолжаете просмотр. То через какое-то время у вас сильно снизится громкость. Раньше смотрели кино с громкостью – 10, то при таком баге – уже на 100.

Как исправить: выходим из приложения на главное меню (через «Выйти из приложения?» – «Да»), выключаем ТВ, включаем и выбираем другое приложение, просто запустить и начать что-то отсматривать, звук будет уже нормальным. Далее включаете своё любое приложение и радуйтесь.

LG Smart TV.

Плюсы:

Тоже очень удобно реализован выбор приложений .

реализован . Как и конкурент запускается очень быстро , но чуть дольше.

, но чуть дольше. Приложения тоже есть все, какие только возможны.

тоже есть все, какие только возможны. В магазине приложений можно найти даже игры , управление будет через пульт.

, управление будет через пульт. Обновление ПО и программ всегда проходи отлично: 1) LG не так скупится на память; 2) Сама система устроена иначе. Приложения почти ничего не весят.

всегда проходи отлично: 1) LG не так скупится на память; 2) Сама система устроена иначе. Приложения почти ничего не весят. Тоже есть быстрые настройки изображения, яркость, звука и другого без отрыва от просмотра.

Архаичные пульты кладут в коробки только к самым бюджетным моделям. Зачастую – этот умный пульт-указка с возможностью голосового управления.

кладут в коробки моделям. Зачастую – этот умный пульт-указка с возможностью голосового управления. Если потеряли пульт, то есть специальнее приложение, где можно использовать телефон вместо пульта.

Минусы:

Воспроизведение фильмов в браузере ограничено парой минут.

Лайфках от бывалого: 1) не на всех сайтах возникают проблемы – попробуйте на другом; 2) Используйте Яндекс.Видео – там всегда всё воспроизводится.

Нет возможности показать что-то с телефона на ТВ через Bluetooth. Можно скачать приложение и через общую сеть Wi-Fi вывести на экран только галерею телефона.

Вывод:

Оба производителя большие молодцы . Разница между ними небольшая.

. Разница между ними небольшая. Некоторые минусы Самсунг встречаются только в недорогих моделях.

Самсунг встречаются моделях. Если вы хотите смотреть любые фильмы на любом сайте через Браузер , то вам к Самсунг .

на любом сайте через , то вам к . Если вы хотите видеть экран телефона на телевизоре , то вам снова к Самсунг .

, то вам снова к . Чтобы сразу получить хороший пульт: У Самсунг: берите телевизор подороже или докупайте отдельно; У LG: просто выбирайте не самые бюджетные ТВ.

Моё субъективное мнение: всё зависит от конкретной модели. У меня дома есть ТВ от двух этих производителей. Чтобы я взял в следующий раз? Скорее всего LG.

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