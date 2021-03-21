Самые крутые снеговики 2021, снятые на iPhone 12 Pro

Настоящие шедевры из снега.

Всем привет, зима 20/21 выдалась очень снежной. Большинство из нас использовали снег только для того, чтобы бросить в кого-нибудь один-два снежка. А рядом с нами живут люди, которые создают из снега настоящие шедевры. Не для выставки или конкурса, а просто так – для удовольствия. Мы подготовили подборку скульптур из снега, в которых уровень креатива просто зашкаливает. Все снимки сделаны на iPhone 12 Pro. Поехали!

⇪ Как вам такой краб? Видимо, он уже вышел на летнюю прогулку, но забрался на дерево. Подальше от такого количество снега.

⇪ Вот такое поздравление с 8-м марта.

⇪ Обратите внимание на этого грустного медведя. Он явно думает о проблемах всего мира, а не только о бутербродах.

⇪ А этот пёс, видимо, тоже не очень понимает, почему в конце марта лежит снег.

⇪ Ждун начал подтаявать, мы не успели занять его в самом расцвете сил.

⇪ Отец-снеговик со своим снеговичком смотрят футбол. Почему футбол? Подробности ниже.

⇪ Кого у нашей сборной по футболу напоминает этот снеговик? Жду ваши предложения в комментариях!

⇪ Обратите внимание на бороду этого звездочёта. Ну здорово же!

⇪ Снеговик-брейкдансер.

⇪ Оно ещё и кусается.

⇪ А у этого мужчины жизнь вообще удалась: шляпа, плеер и кофе.

⇪ Кто живёт на дне океана? Губка Боб тоже перебрался с экранов на московские просторы.

⇪ Жаль, что эта дама не знакомится на улице…

⇪ А это наш старый друг Рудольф.

⇪ Кто-то маску забыл.

⇪ Этот друг из знаменитой игры явно занимает сразу два места в автобусе.

⇪ Ну снеговика из «Холодного сердца» вы сразу узнали. Его зову Олоф, кстати.

⇪ Мсье Валидол к вашим услугам.

Как вам такой подход к снеговикам? Я бы так не смог, поэтому просто радуюсь таланту другого человека и делюсь с вами этими шедеврами. Причём это не все работы автора, мы не всегда успевали заснять снежные шедевры. Всем лайк!

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