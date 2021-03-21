Самые крутые снеговики 2021, снятые на iPhone 12 Pro
Настоящие шедевры из снега.
Всем привет, зима 20/21 выдалась очень снежной. Большинство из нас использовали снег только для того, чтобы бросить в кого-нибудь один-два снежка. А рядом с нами живут люди, которые создают из снега настоящие шедевры. Не для выставки или конкурса, а просто так – для удовольствия. Мы подготовили подборку скульптур из снега, в которых уровень креатива просто зашкаливает. Все снимки сделаны на iPhone 12 Pro. Поехали!
⇪ Как вам такой краб? Видимо, он уже вышел на летнюю прогулку, но забрался на дерево. Подальше от такого количество снега.
⇪ Вот такое поздравление с 8-м марта.
⇪ Обратите внимание на этого грустного медведя. Он явно думает о проблемах всего мира, а не только о бутербродах.
⇪ А этот пёс, видимо, тоже не очень понимает, почему в конце марта лежит снег.
⇪ Ждун начал подтаявать, мы не успели занять его в самом расцвете сил.
⇪ Отец-снеговик со своим снеговичком смотрят футбол. Почему футбол? Подробности ниже.
⇪ Кого у нашей сборной по футболу напоминает этот снеговик? Жду ваши предложения в комментариях!
⇪ Обратите внимание на бороду этого звездочёта. Ну здорово же!
⇪ Снеговик-брейкдансер.
⇪ Оно ещё и кусается.
⇪ А у этого мужчины жизнь вообще удалась: шляпа, плеер и кофе.
⇪ Кто живёт на дне океана? Губка Боб тоже перебрался с экранов на московские просторы.
⇪ Жаль, что эта дама не знакомится на улице…
⇪ А это наш старый друг Рудольф.
⇪ Кто-то маску забыл.
⇪ Этот друг из знаменитой игры явно занимает сразу два места в автобусе.
⇪ Ну снеговика из «Холодного сердца» вы сразу узнали. Его зову Олоф, кстати.
⇪ Мсье Валидол к вашим услугам.
Как вам такой подход к снеговикам? Я бы так не смог, поэтому просто радуюсь таланту другого человека и делюсь с вами этими шедеврами. Причём это не все работы автора, мы не всегда успевали заснять снежные шедевры. Всем лайк!
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