Steam Deck: цена, характеристики, дата выхода, игры

Портативный игровой монстр от Valve.

Компания Valve выпускает портативную игровую приставку Steam Deck. Хотя правильнее будет называть устройство компактным геймерским ПК. Девайс оснащен топовым железом, предлагается по объективно низкой официальной (акцент на это слово) цене и обладает футуристичным дизайном. Подробнее о новинке ниже.

И начнем мы с главного.

Цена

Ценник такой:

Базовая версия с 64 ГБ флеш-памяти формата eMMC — $399

Средняя модель с накопителем SSD на 256 ГБ — $529

Топовая версия с SSD на 512 ГБ — $649

Учитывая параметры (о них ниже), даром! Но по предзаказам консоли уже разобрали. Буквально мгновенно после их открытия. И теперь спекулянты продают очереди на Steam Deck за 1000, 2000 и более долларов! Были даже предложения за 5000 долларов. eBay в итоге пришлось удалить объявления таких вот перепродаванов…

Что будет дальше? Все зависит от Valve. Выпустит на рынок достаточно консолей, будут они стоят нормально. Не выпустит, то ожидаем дефицит и, соответственно, цены в 3-4 раза выше официальных. Рыночная экономика, ничего личного.

Ну а что в России? Ждем ее от 35 000 официальных рублей.

Характеристики

Настоящий портативный игровой монстр. По энерговооруженности никакая Nintendo Switch и рядом не стояла.

Процессор : кастомная APU от AMD (процессор 4-ядерный, 8-поточный, поколение Zen 2, 2,4-3,5 ГГц)

: кастомная APU от AMD (процессор 4-ядерный, 8-поточный, поколение Zen 2, 2,4-3,5 ГГц) Экран : 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей (720p), частота обновления 60 Гц

: 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей (720p), частота обновления 60 Гц ОЗУ : 16 ГБ формата LPDDR5

: 16 ГБ формата LPDDR5 Накопитель : 64 ГБ (eMMC), 256 ГБ (NVMe SSD), 512 ГБ (NMVe SSD)

: 64 ГБ (eMMC), 256 ГБ (NVMe SSD), 512 ГБ (NMVe SSD) Графическая система : видеокарта AMD поколения RDNA 2 с 8 CU (1-1,6 ГГц)

: видеокарта AMD поколения RDNA 2 с 8 CU (1-1,6 ГГц) ОС : SteamOS 3.0

: SteamOS 3.0 Порты: USB Type-C, DisplayPort 1.4, 3,5 мм джек

Аккумулятор : 40 Вт*ч

: 40 Вт*ч Габариты : 298 x 117 x 49 мм

: 298 x 117 x 49 мм Вес : 669 г

Дата выхода

Первые клиенты получат консоли в декабре 2021 года. Массовые продажи стартуют не раньше начала или даже весны 2022 года.

Игры

А во что играть? Конечно же, в компьютерные игры из библиотеки Steam (клиент будет предустановлен). Десятки тысяч! От инди до ААА-проектов с крутой графикой. В общем, почти вся библиотека ПК-гейминга в поративном режиме.

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