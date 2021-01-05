Стоит ли покупать iPhone XS в 2021 году? Реальный отзыв

Флагман 2018 года сегодня.

iPhone XS стоит уже не так дорого, как пару лет назад. Имеет ли смысл брать топовый айфон 2018 года сегодня?

Рассказываем.

Дизайн. iPhone XS по-прежнему выглядит стильно и дорого. У него тонкие рамки и великолепный дизайн тыльной камеры. Как нам кажется, модуль камеры тут намного красивее, чем у iPhone 11 и iPhone 12/12 mini.

Дисплей. У iPhone XS изумительный OLED-экран с высочайшим уровнем яркости. Кроме того, у него идеальные размеры. 5,8-дюймовая панель одновременно позволяет комфортно играть, смотреть фильмы, а еще пользоваться одной рукой. К слову, об отличиях OLED и IPS панелей мы вам уже рассказывали. Читаем здесь.

Корпус. У iPhone XS почти идеальный корпус. Тонкий, стильный. Качество материалов на высоте. Приятно лежит в руке, выглядит строго. Еще бы цветов побольше на выбор. Но что есть, то есть. Габариты XS – 143,6 × 70,9 × 7,7 мм, весит он всего 177 г.

Железо. Да, A12 уступает A13 и, тем более, A14. Но это по-прежнему быстрая SoC, которая прекрасно справляется со всеми современными играми и iOS 14. И iOS 15, а также iOS 16 она обязательно переварит на ура. Объем ОЗУ не такой большой, но оптимизация iOS решает. iPhone XS буквально летает!

Автономность. iPhone XS работает долго. Батареи на 2658 мА*ч хватает на целый день без проблем. Нет, монстром автономности этот смартфон не назовешь. Но и аутсайдером по времени работы он также не является. Зарядка? Лучше пользоваться быстрой проводной. Беспроводная занимает буквально целую вечность.

Камеры. Раньше у меня был iPhone 6. В сравнении с ним iPhone XS снимает буквально божественно. Особенно в солнечную погоду. Снимки получаются яркими, насыщенными, с естественными цветами. Да и 2-кратный оптический зум иногда полезен. Селфи-камера не идеальна, но вполне себе ничего.

Накопитель. Можно выбрать версию на 64, 128 или 256 ГБ. У меня подключен iCloud на 1 ТБ, так что большой объем флэш-памяти мне ни к чему. Хватает и 64 ГБ.

Звук. Звучит XS отменно, в меру громко, очень чисто. 3,5-мм «джека», увы, нет.

Защита. Увы, никакого Touch ID. Только Face ID. Но работает эта система прекрасно.

iOS. Работает с iOS 14. И будет работать с iOS 15, iOS 16, iOS 17, а, быть может, и с iOS 18.

Цена. Сейчас новый iPhone XS с 64 ГБ флэш-памяти вполне можно найти за 50-55 тысяч рублей. Это отличная альтернатива iPhone 11. Как раз для тех, кому не нравятся толстые рамки и IPS-экран.

Выводы. iPhone XS это смартфон, который отлично выглядит, прекрасно и быстро работает, хорошо фотографирует и снимает видео, а еще отличается в меру компактными размерами и изумительным дисплеем. За 50 тысяч рублей это хороший выбор в 2021 году.

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