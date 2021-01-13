Стоит ли покупать первый iPhone SE в 2021 году? Реальный опыт

Выясняем.

На дворе 2021 год. Актуальные айфоны оснащены могучим чипсетом A14 Bionic, хвастаются продвинутыми камерами и размерами на любой вкус и цвет. Беды две, высокая цена и не самые большие батареи. А что делать тем, кто не хочет тратить на смартфон целое состояние, но относительно современный и в меру быстрый айфон нужен позарез? Да еще и такой, который карман не будет оттягивать. И такое предложение есть!

Это iPhone SE первого поколения, который сегодня можно найти полностью новый за 12-14 тысяч рублей. И смысл в его покупке в 2021 году есть. Рассказываем почему.

Дизайн и корпус. Внешне первый SE неотличим от iPhone 5 и iPhone 5S. Золотая середина, один из любимых нами «кузовов» от Apple. Да и компактный он настолько, что помещается даже в самом маленьком кармане или даже емком кошельке. И не весит почти ничего. Да, когда-то все айфоны были такими, не сравнить с нынешними исполинами-тяжеловесами.

Технические параметр. Внутри находится A9 Bionic. Да, не самая свежая SoC. Но работает iPhone SE по-прежнему превосходно. Переваривает не все современные игры, но большинство. Ну а с приложениями проблем нет вовсе. Летает!

iOS. Да, iPhone SE поддерживает iOS 14. А многим этого уже достаточно. И работает с ней он быстро. Вероятно, что и с iOS 15 железо этого крошечного айфона (по современным меркам) справится без проблем.

Камера. Одинарная тыльная камера снимает лучше, чем камера iPhone 6. А последний по-прежнему неплохо справляется с фото. Так что iPhone SE вполне можно брать с собой в путешествие. Он не подведет. И отличные кадры сделает, и видео снимет так, как надо. Селфи-камера, конечно, слабая, это минус.

Экран. iPhone SE это бесспорно самый крутой смартфон в мире с 4-дюймовым дисплеем. Самый современный и быстрый. Ну а сам экран? Да, маловато, но для кого-то это плюс. В остальном же он прекрасен, контрастный и яркий.

Цена. Вишенка на торте. iPhone SE сегодня отдают почти даром. По соотношению цена/качество альтернативы попросту нет. Среди айфонов, конечно.

Батарея. Аккумулятор слабое место iPhone SE. Работает он недолго, так что выходить из дома без пауэрбанка мы бы не рекомендовали.

Выводы. iPhone SE лучший айфон на рынке, который стоит чуть больше 10 тысяч рублей. Да, аккумулятор у него совсем никакой, но с пауэрбанком это можно пережить. В остальном отличный гаджет, который прослужит вам еще 2-3 года без каких-либо проблем.

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