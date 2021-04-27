Стоит ли устанавливать iOS 14.5 — топ-5 главных фишек

Выясним.

iOS 14.5 наконец-то вышла. Многие из вас наверняка ее уже установили и оценили. Как и мы. Рассказываем о главных достоинствах и недостатках новой iOS.

Вот они.

Главные плюсы iOS 14.5

+ Защита от рекламы: Теперь вам не будут предлагаться надоедливые объявления в приложениях или в сети, если вы этого не желаете. Разработчики абсолютно всех приложений теперь обязаны спрашивать у пользователей разрешение на отслеживание их действий. Очень важное нововведение, которое взбудоражило рекламодателей, назвавших его атомной бомбой.

+ Новые эмодзи: Больше — лучше. Большинство, конечно, связано с гендерами (их теперь в толерантном мире множество), равенством полов и рас, но есть и полезные.

+ Возможность разблокировать iPhone в маске: Да, наконец-то. Но нужны Apple Watch. Смотрим на айфон, когда на вас маска и часы на запястье. Всё! Готово.

+ Поддержка джойстиков от Xbox Series S/X и PS5: Играть стало удобнее, играть стало веселее. Особенно в продвинутые игры, вроде Genshin Impact или, например, любую из доступных на iOS Final Fantasy.

+ AirPods подключаются точно и быстро: Больше наушники хаотично не скачут между вашими девайсами, подключаясь то к одному, то к другому.

А минусы? Есть? Существенных недостатков пока не обнаружено. Об автономности пока судить сложно. Учитывая обозначенные выше нововведения (мы уже совсем рядом с iOS 15, в которой все они, уверены, останутся), устанавливать iOS 14.5 совершенно точно нужно. Оно того стоит.

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