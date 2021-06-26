Топ-10 главных фишек Windows 11

Самое-самое.

Тестовая сборка Windows 11 уже есть. Все основные фишки новой ОС, которой будут пользоваться сотни миллионов пользователей по всему миру, известны. Теперь же назовем самое главное.

Только важное и по-настоящему интересное.

1. По настоящему новый дизайн

Перерисовано всё. Включая ярлыки программ. Используются новые темы оформления с крутыми обоями по-умолчанию. Кроме того, теперь в Windows 11 каждое действие сопровождается обновленной анимацией. Прямоугольный лейтмотив сменился на скругленный.

Боковая панель стала более компактной и информативной. А меню настроек просто радует глаз (спокойные цвета, сдержанный дизайн, другой шрифт).

2. Меню пуск в Windows 11

Меню Пуск перебралось в центральную часть дисплея. Внешне оно напоминает меню запуска из macOS. Теперь оно разделено на две составляющие. В одной мы видим приложения, а в другой часто используемые файлы, документы и папки. Удобно.

Также появился пункт Рекомендованное. На основе предпочтений и часто используемых пользователем приложений ОС будет подбирать аналогичные.

И, да, поиск теперь универсальный. Вы сразу можете искать нужную информацию в Сети, на своем ПК и даже внешних HDD/SDD/флэшках.

3. В Windows 11 многозадачность стала не просто словом

Новые режим многооконности позволят расположить окна в удобном для пользователе порядке в разных местах экрана. Переключаться между окнами можно с помощью одной клавиши. Часто используемые окна (с приложениями, сайтами и прочим) вы можете добавить в так называемые постоянный список Snap Groups, а затем просто запускать его, получая доступ к самому важному.

Можно создать столько отдельных рабочих столов (для разных задач), сколько вам требуется. Ограничений нет вовсе. Переключаться между рабочими столами можно с помощью клавиш или через специальное меню.

4. Интеграция со смартфоном

Теперь вы можете начать работу с приложением на ПК/ноутбуке, а затем плавно продолжить на своем смартфоне. Какие приложения будут поддерживать эту удобную фишку (аналог Continuite от Apple), увы, пока не раскрывается.

5. Браузер Edge стал в разы лучше

Edge быстрее грузится, быстрее открывает окна, меньше грузит систему. Также пообещали безопасность, но это мы будем проверять на деле. И долго. Вкладки теперь можно расположить вертикально, а не только горизонтально.

6. Функционал виджетов

Виджеты изменились в Windows 11 радикально. Есть иконка для их открытия. Меню виджетов разделено на две части. В одной части располагаются те, которые выбрал сам пользователь, а во второй те, которые рекомендуют ОС на основе предпочтений пользователя.

Виджеты можно менять местами, располагать в нужном порядке, выбирать их размер, есть даже поиск и возможность поиска виджетов от сторонних разработчиков. Лучше, чем на iOS 14 ;-).

7. Удобный магазин

И дело не только в новом дизайне. Есть раздел с рекомендациями по категориям (игры, фильмы, программы и так далее). Будем смотреть, как магазин Microsoft будет развиваться дальше. В планах компании интеграция со Steam и Epic Games Store.

8. Поддержка Android-приложений

По-настоящему важная фишка. Заявлена поддержка приложений для Android без всяких но и эмуляторов. И это по-настоящему круто. Открываться они будут в оконном режиме и работать так, как работают на смартфоне или планшете.

9. Auto HDR, Xbox Game Pass и Direct Storage API

Отличные новости для геймеров. В Windows 11 добавили режим Auto HDR, который повышает качество картинки в играх. Direct Storage API позволяет в разы сократить время загрузок. Да, так как это происходит на PS5 и Xbox Series S/X. Главное, чтобы разработчики игр это использовали.

Сервис по подписке Xbox Game Pass интегрирован в саму ОС, есть отдельное приложение для его запуска. Ну и не забываем об облачном гейминге xCloud.

10. Легкие обновления в фоновом режиме

Обновления будут весить на 40% меньше, а обновляться получится в фоновом режиме. Microsoft также обещает, что обновления не будут грузить систему, а обновляться позволят без перезагрузки компьютера/ноутбука.

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