Топ-10 камерофонов 2021 года

Нужен крутой камерофон?

В 2021 году мобильному фотографу есть, из чего выбрать. Отличных смартфонов с крутыми камерами хватает.

Мы назовем лучшие. И обозначим их главные фишки.

iPhone 12 Pro Max: Он и правда снимает отменно, как днем, так и ночью. А еще умеет в ProRAW. И это многое меняет! Судите сами.

Huawei Mate 40 Pro Plus: Победитель DxOMark. Ультимативный камерофон из Китая. Хорош буквально во всем и почти лишен недостатков. Ночью снимает столь же хорошо, как днем.

Oppo Find X3/X3 Pro: А это лучший камерофон для тех, кто предпочитает снимать макроснимки. Почти что микроскоп. Приближение 60x решает!

Xiaomi Mi 11: Еще один флагман, который великолепно снимает. Не хватает разве что толкового зума.

Samsung Galaxy S21 Ultra: А вот этот смартфон как раз оснащен великолепной зум-камерой. Ну и в остальном прекрасен. Не верьте DxOMark!

OnePlus 9 Pro: OnePlus 9 с камерой Hasselblad способен удивить даже тех, у кого были iPhone 12 Pro Max и Huawei Mate 40 Pro.

Vivo X50 Pro+: Еще один крутой китаец, способный удивить своими фотовозможностями. Детализация, как у зеркалок!

iPhone 12 mini: Нужен ультимативный компактный камерофон. Лучше iPhone 12 mini нету.

Google Pixel 5: А этот смартфон идеален для портретной съемки. Кроме того, у него чуть ли не лучший редактор для постобработки кадров.

Sony Xperia 1 II: Первый в мире смартфон с функцией серийной съемки до 20 кадров в секунду с автофокусом и автоматической настройкой выдержки!

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