Топ-10 самых крутых флагманских смартфонов 2022 года

Ждем с нетерпением.

О 37 самых интересных, по мнению Блохи, смартфонах будущего года мы вам уже рассказывали. Судя по количеству просмотров, тема нашей аудитории интересна. Так что продолжим. Сегодня назовем самые ожидаемые флагманы будущего года.

И начнем, как это водится, с айфона.

iPhone 14 Pro

Именно iPhone 14 Pro нам интереснее более всего. И Вам, судя по просматриваемости темы о нем, тоже. Чего ждем? Айфон без челки, с датчиком Touch ID (лучше в кнопке, чем в дисплее) и 48-мегапиксельной камерой.

Ну и дизайн хотелось бы поинтереснее.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Продолжатель славного дела лопатофона Galaxy Note 20 Ultra, на который новый топовый Galaxy S22 Ultra и похож более всего.

Ожидаем крутую камеру, гигантский аккумулятор, большой экран и поддержку стилуса.

HONOR Magic V

2022-й год может стать годом смартфонов с гибкими дисплеями.

И, судя по тому, какие устройства выпускает HONOR, готовы предположить, что их складной гаджет станет одним из самых интересных.

Xiaomi 12 Ultra

В конце декабря Xiaomi анонсирует Xiaomi 12 и 12 Pro. А вот время Xiaomi 12 Ultra придет чуть позже. Он же и наиболее интересный в линейке.

С самой быстрой зарядкой, топовой камерой и стильным дизайном.

OnePlus 10 Pro

У OnePlus 9 Pro одна из лучших камер на рынке. А у 10-ки она будет еще лучше. Именно из-за камеры этот флагман и попал в наш топ-10.

Но и технически это настоящий топ.

Redmi K50 Pro Plus

Флагманская модель в недорогой суперхитовой линейке. Чего ждем?

Snapdragon 8 Gen 1, много памяти, крутой дисплей и большой аккумулятор.

HUAWEI Mate 50 Pro

Каким он будет? Вероятно, что получит чип Kirin 9000, батарею на 7000 мА*ч и дисплей на 7 дюймов. Ну и крутейшую камеру, конечно.

Когда? Не исключено, что в марте.

Nokia X50

А этот смартфон должен стать полноценной заменой камерофону Nokia 9 PureView. Каким будет топовый Nokia X50?

Большим и со 108-мегапиксельной камерой.

iPhone 14 Pro Max

И хотя простая Pro-шка нам интереснее за счет компактных размеров самый дорогой айфон мы также включаем в наш топ.

Хотя бы потому, что он станет настоящим монстром автономности.

HONOR 60 Pro

В Китае устройство уже представлено. Но в 2022-м году, надеемся, его привезут и к нам.

Учитывая, насколько хорош HONOR 50, от серии 60 ждем еще большего.

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