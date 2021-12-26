Топ-10 самых крутых флагманских смартфонов 2022 года
Ждем с нетерпением.
О 37 самых интересных, по мнению Блохи, смартфонах будущего года мы вам уже рассказывали. Судя по количеству просмотров, тема нашей аудитории интересна. Так что продолжим. Сегодня назовем самые ожидаемые флагманы будущего года.
И начнем, как это водится, с айфона.
iPhone 14 Pro
Именно iPhone 14 Pro нам интереснее более всего. И Вам, судя по просматриваемости темы о нем, тоже. Чего ждем? Айфон без челки, с датчиком Touch ID (лучше в кнопке, чем в дисплее) и 48-мегапиксельной камерой.
Ну и дизайн хотелось бы поинтереснее.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Продолжатель славного дела лопатофона Galaxy Note 20 Ultra, на который новый топовый Galaxy S22 Ultra и похож более всего.
Ожидаем крутую камеру, гигантский аккумулятор, большой экран и поддержку стилуса.
HONOR Magic V
2022-й год может стать годом смартфонов с гибкими дисплеями.
И, судя по тому, какие устройства выпускает HONOR, готовы предположить, что их складной гаджет станет одним из самых интересных.
Xiaomi 12 Ultra
В конце декабря Xiaomi анонсирует Xiaomi 12 и 12 Pro. А вот время Xiaomi 12 Ultra придет чуть позже. Он же и наиболее интересный в линейке.
С самой быстрой зарядкой, топовой камерой и стильным дизайном.
OnePlus 10 Pro
У OnePlus 9 Pro одна из лучших камер на рынке. А у 10-ки она будет еще лучше. Именно из-за камеры этот флагман и попал в наш топ-10.
Но и технически это настоящий топ.
Redmi K50 Pro Plus
Флагманская модель в недорогой суперхитовой линейке. Чего ждем?
Snapdragon 8 Gen 1, много памяти, крутой дисплей и большой аккумулятор.
HUAWEI Mate 50 Pro
Каким он будет? Вероятно, что получит чип Kirin 9000, батарею на 7000 мА*ч и дисплей на 7 дюймов. Ну и крутейшую камеру, конечно.
Когда? Не исключено, что в марте.
Nokia X50
А этот смартфон должен стать полноценной заменой камерофону Nokia 9 PureView. Каким будет топовый Nokia X50?
Большим и со 108-мегапиксельной камерой.
iPhone 14 Pro Max
И хотя простая Pro-шка нам интереснее за счет компактных размеров самый дорогой айфон мы также включаем в наш топ.
Хотя бы потому, что он станет настоящим монстром автономности.
HONOR 60 Pro
В Китае устройство уже представлено. Но в 2022-м году, надеемся, его привезут и к нам.
Учитывая, насколько хорош HONOR 50, от серии 60 ждем еще большего.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.